Песков оценил исполнение гимна РФ ближневосточными оркестрами

В Кремле отметили гостеприимство, с которым президента РФ встречали в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Утверждения про некачественное исполнение гимна преувеличены, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская и саудовская стороны очень старались, очень по-доброму принимали президента", - отметил Песков.

"Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна", - оценил представитель Кремля.

Важно то, как принимали главу государства, на каком уровне, - а атмосфера была благожелательна, переговоры - конструктивны, сказал Песков. "Поэтому нужно к этому относиться с пониманием и спокойно", - заключил он.