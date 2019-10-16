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16.10.2019 14:52
Рубрика: Власть

Песков оценил исполнение гимна РФ ближневосточными оркестрами

Текст: Кира Латухина

В Кремле отметили гостеприимство, с которым президента РФ встречали в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Утверждения про некачественное исполнение гимна преувеличены, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Сильно преувеличено, что было некачественное исполнение. Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра. Тем не менее, эмиратская и саудовская стороны очень старались, очень по-доброму принимали президента", - отметил Песков.

"Если были какие-то огрехи в исполнении гимна, то в данном случае к этому все относятся с пониманием, и подобная гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна", - оценил представитель Кремля.

Важно то, как принимали главу государства, на каком уровне, - а атмосфера была благожелательна, переговоры - конструктивны, сказал Песков. "Поэтому нужно к этому относиться с пониманием и спокойно", - заключил он.

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