Песков рассказал о реакции на идею Киева о роспуске ЛНР и ДНР

Заявления Киева про необходимость роспуска самопровозглашенных республик для выполнения Минских соглашений стали неожиданными для Москвы, Берлина и Парижа, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев готов выполнять политический блок Минских соглашений исключительно после роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые она назвала "квазигруппировками".

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, отказ от ранее взятых обязательств, поставленных подписей, пока непонятно", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста.

На уточняющую реплику, почему такое заявление - это отход от Минских соглашений, если про республики в них ничего не написано, Песков объяснил: "Потому что комплекс мер также был парафирован представителями этих республик и его финализация как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".