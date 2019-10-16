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16.10.2019 11:18
Рубрика: Общество

Специалисты рассказали о правильном питании на работе

Текст: Руслан Мельников
Фото: Наталья Медведева/ ТАСС Фото: Наталья Медведева/ ТАСС
Фото: Наталья Медведева/ ТАСС

Сотрудники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии назвали принципы правильного питания во время рабочего дня.

Как сообщает RT, эксперты не рекомендуют пропускать обеденный перерыв. Даже если нет возможности выйти на обед, нужно привозить еду из дома.

Фото: iStock
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При этом отмечается, что лучше всего есть пять-шесть раз в день с перерывами не более 2,5-3 часов. В противном случае может развиться язвенная болезнь, гастрит и дуоденит.

Специалисты не советуют "морить червячка" булочками, пирожками и жирной пищей. Подобные перекусы могут стать причиной набора лишнего веса. А соленая еда при сидячей работе повысит артериальное давление и приведет к отекам на ногах.

Лучше всего перекусывать овощами, фруктами, сухофруктами, орехами или горьким шоколадом в небольших количествах.

Также рекомендуется пить 1-2 литра воды и подниматься на ноги, а лучше делать разминку каждые 30-40 минут.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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