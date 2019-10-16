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Рубрика: Спорт

Мастера концовок

Гол Родриго на 92-й минуте матча со Швецией вывел Испанию на чемпионат Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Сборная Испании вышла на чемпионат Европы-2020. Она стала шестой командой вслед за Бельгией, Италией, Польшей, Россией и Украиной, досрочно обеспечившей себе участие в турнире.
Испанцы выглядели не лучшим образом в игре со Швецией, но все же добились своего. Фото: REUTERS Испанцы выглядели не лучшим образом в игре со Швецией, но все же добились своего. Фото: REUTERS
Испанцы выглядели не лучшим образом в игре со Швецией, но все же добились своего. Фото: REUTERS

Решающей для испанцев стала выездная встреча со шведами. Если откровенно, "красная фурия" в Стокгольме выглядела не лучшим образом. Скандинавы заслуженно повели в счете в начале второго тайма. Отличился форвард "Краснодара" Маркус Берг. Спаслись гости уже на 92-й минуте. В финальную часть Евро-2020 их вывел гол вышедшего на замену Родриго. К слову, из 19 мячей в нынешнем цикле восемь испанцы провели в концовках встреч - после 70-й минуты.

Фото: REUTERS
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Самое интересное, что Родриго не должен был принимать участия в этом матче. Нападающего "Валенсии" мучила травма, из-за которой он пропустил несколько тренировок.

- Я уже некоторое время испытываю боль. В течение недели я проводил только часть занятия, после чего нога беспокоила все сильнее. Наверное, поэтому тренер оставил меня в запасе, - отметил Родриго. - Важно, что у меня было несколько минут, и они оказались решающими. Главное - мы вышли на Евро. Теперь у нас будет время для улучшений и развития нашего стиля.

Испанцы в седьмой раз подряд пробились на чемпионат Европы, что является рекордом этой национальной команды. Выходит, "красная фурия" не пропустила ни одного турнира с 1996 года.

Девять из 19 мячей в нынешнем отборочном цикле испанская команда забила после 70-й минуты

Какие задачи будут стоять перед Испанией - загадка. Несмотря на досрочный выход из группы, игра сборной оставляет двоякие впечатления. Понимает это и главный тренер команды Роберто Морено.

- Мы выполнили свою задачу. У нас были определенные сложности, но все-таки мы будем на Евро-2020. У меня с футболистами будет достаточно времени, чтобы подготовиться к финальному турниру, - подчеркнул Морено.

За вторую путевку на Евро-2020 из группы "F" поборются сразу три сборные - Швеции (15 очков), Румынии (14) и Норвегии (11). Ключевой встречей в этой борьбе станет противостояние румын и шведов 15 ноября.

Важнейшую победу одержала Швейцария. Обыграв на своем поле Ирландию (2:0), команда Владимира Петковича сохранила шансы на выход на Евро-2020. Сейчас она отстает от ирландцев и датчан на одно очко - 11 против 12.

Вероятно, фаворитом в гонке за первое место в этой группе стоит признать скандинавов. В отличие от Ирландии у датчан есть два матча в запасе: с Гибралтаром дома и с "зелеными парнями" на выезде. Что касается швейцарцев, то им предстоит выезд в Гибралтар и домашний поединок с Грузией.

- Нам было важно отреагировать на поражение от Дании на выходных. И мы это сделали. Но сегодняшняя победа не будет иметь никакого значения, если мы не квалифицируемся на Евро. В то же время мы очень решительно настроены на борьбу. Думаю, если нам удастся набрать шесть очков в ближайших двух матчах, то у нас будут высокие шансы на успех, - подчеркнул Петкович.

Очередную победу одержала Италия. Разгромив на выезде Лихтенштейн (5:0), "Скуадра адзурра" повторила рекорд, установленный ею 81 год назад. С тех пор итальянцы еще ни разу не выигрывали в девяти матчах.

- Повторение такого достижения - это хорошо, но я бы лучше установил другой рекорд. Я бы хотел победить на двух чемпионатах мира, - сказал главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини. - Сегодня нам не хватало сыгранности, потому что в составе произошли определенные изменения. Были плюсы, кое-что мы могли бы улучшить. Однако в целом я всем доволен.

Фото: Reuters.
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Напомним, что сборную Манчини возглавил после неудачного отрезка в питерском "Зените". И если поначалу его назначение вызвало в Италии неоднозначную реакцию, то сейчас его хвалят не только эксперты, но и футболисты.

- Мы очень довольны нашей игрой по ходу всего отборочного цикла. Команда делала все, что ей говорил тренер. Мы на все 100 процентов поддерживаем Манчини и хотим реабилитироваться за то, что произошло два года назад, когда Италия не вышла на чемпионат мира, - рассказал форвард "Торино" Андреа Белотти.

Второе место в этой группе, вероятно, займут финны. Во вторник вечером они разгромили на своем поле Армению (3:0) и оторвались от ближайших преследователей в лице армян и боснийцев на пять очков. Выходит, для выхода на Евро-2020 команде Маркку Канервы достаточно одолеть дома Лихтенштейн 15 ноября. В таком случае Финляндия впервые в истории примет участие на чемпионате Европы.

- Мы знали, что сегодня нам нужна только победа. Сейчас могу сказать, что, возможно, плохая игра с боснийцами пошла нам на пользу. Мы увидели, в чем нужно прибавить и сделали это, - заявил Канерва.

Сохраняет шансы на выход на Евро-2016 Израиль. В матче восьмого тура команда Андреаса Херцога победила дома Латвию со счетом 3:1. В этой группе продолжает лидировать Польша, оформившая уже путевку на чемпионат Европы, далее идет Австрия (16 очков), а у Северной Македонии, Словении и Израиля в активе по 11 очков.

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