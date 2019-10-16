Почему Турция проводит операцию против курдов на севере Сирии

Прошла неделя с того момента, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" и направил турецкие войска на север Сирии, который контролировался курдскими формированиями.

Кто такие курды?

Этнические курды исторически проживают на территории четырех стран - Ирана, Ирака, Турции и Сирии, не имея собственного государства. Во время начавшейся в 2011 году гражданской войны в Сирии местные курды сформировали отряды народной самообороны, которые взяли под контроль территорию на севере страны. Они отказались подчиняться официальному Дамаску и стали основными союзниками США в регионе. В ходе боевых действий курдское ополчение на подконтрольной ему территории активно противостояло террористической группировке ДАИШ (организация запрещена в РФ). В то же время они не допускали в эти районы сирийскую армию в расчете, что в будущем эти земли станут частью новообразованного при поддержке США курдского государства.

Почему план курдов не понравился властям Турции?

Турция считает Рабочую партию Курдистана (РПК) и курдские военизированные группировки в соседних странах террористическими структурами. Анкара уверена, что сирийские курды, укрепившиеся при поддержке США на севере арабской республики, поддерживают курдов, которые исторически живут на территории Турции. А поскольку турецкие курды десятилетиями ведут борьбу за создание собственного независимого государства, Анкара считает их планы угрозой национальной безопасности. Турция намерена создать зону безопасности вдоль своей южной границы длиною 480 километров и шириной 32 километра.

Как отреагировали США, Евросоюз и НАТО на действия Турции?

Президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из района активных боевых действий на сирийско-турецкой границе, предоставив тем самым Турции возможность реализовать свои планы в отношении курдов.

Евросоюз негативно отреагировал на военные действия Турции в Сирии. А Германия, Франция и Нидерланды заявили о прекращении поставок военной продукции Анкаре.

Что предприняли курды?

Начатое Турцией наступление вынудило курдов, брошенных американцами, обратиться к властям Сирии за защитой.

Дамаск введет войска в курдские районы, а также в крупные города Кобани и Манбидж, и возьмет их под свой контроль.