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Рубрика: Спорт

"Витязь" спотыкается

Подмосковный клуб проиграл третий матч за десять дней
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Главные события очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге происходили в Подмосковье. "Витязь" в Подольске принимал "Салават Юлаев", а "Авангард" в Балашихе бился со СКА.
Игроки "Витязя" (в красной форме) уступили "Салавату" 1:2. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Игроки "Витязя" (в красной форме) уступили "Салавату" 1:2. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Игроки "Витязя" (в красной форме) уступили "Салавату" 1:2. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

На старте сезона "витязи" сенсационно взлетели на вершину таблицы КХЛ и громили всех подряд. Но лидерство команды Михаила Кравеца изначально воспринималось как явление временное - все-таки ресурсов пройти в таком темпе весь сезон у клуба маловато. Рекордную победную серию "Витязя" прервал "Спартак", после чего подольские хоккеисты перешли на более скромный график, чередуя удачные матчи и поражения.

Фото: РИА Новости
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Домашняя игра с "Салаватом" не была для "Витязя" провальной - напряжение висело в воздухе до последнего, а решающую шайбу уфимец Сошников забросил на 57-й минуте. Но по факту счет 2:1 в основное время, а за волю к победе очки в КХЛ не дают. Поражение стало для подмосковного клуба третьим за десять дней - помимо уже упомянутой неудачи в игре со "Спартаком" команда уступила в гостях нижегородскому "Торпедо". Но главный тренер "витязей" Михаил Кравец сильно огорчаться не стал.

- Равная игра с "Салаватом". Хорошо ребята двигались, претензий по отношению, самоотдаче и движению нет. Игра даже была лучше, чем предыдущая. Второй период очень хороший. Но, забивая один гол, сложно выиграть. Две наши ошибки привели к такому результату, констатировал он на пресс-конференции.

"Витязь" с 27 очками идет на третьем месте в Западной конференции. Лидирует с 29 баллами ЦСКА, который сегодня встретится с "Динамо".

"Салават" же благодаря этому успеху вошел в четверку лучших коллективов на Востоке - у уфимцев 22 очка в 18 матчах. Лидирует с 26 баллами здесь "Ак Барс", а его ближайший преследователь - омский "Авангард" - накануне одержал очень важную с точки зрения психологии победу.

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"Ястребы" на своей площадке в Балашихе принимали питерский СКА, который хоть и производит довольно неровное впечатление, все равно держится в лидерах и возглавляет дивизион Боброва. Армейцы с Невы выиграли первый период 2:1 - на быстрый гол Войнова они ответили шайбами Барабанова и Лехтеря. В середине встречи "Авангард" сравнял счет, причем сделал это при игре в меньшинстве - отличился Семенов. Ну а добил СКА гол Дедунова, забитый в первой же смене третьего периода. Времени отыграться у питерских армейцев было много, но даже до серьезных моментов у ворот Бобкова дело не дошло. 3:2 в пользу "Авангарда", который сохраняет второе место в Восточной конференции и отстает от "Ак Барса" всего на одно очко.

В двух других матчах хабаровский "Амур" со счетом 2:1 переиграл так и нашедшего пока главного тренера "Локомотив" из Ярославля, а китайский "Куньлунь" на своей площадке уступил череповецкой "Северстали". Здесь тоже счет 2:1, но игра завершилась в овертайме, "Куньлунь" набрал одно очко.

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