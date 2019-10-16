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16.10.2019 21:32
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский принял участие в церемонии подписания соглашения Арбитражного центра при РСПП и HKIAC

Президент Ассоциации IPChain и председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Арбитражным центром при РСПП и Гонконгским международным арбитражным центром (Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC). Соглашение было подписано Президентом РСПП Александром Шохиным и Генеральным секретарем HKIAC Сарой Гриммер 10 октября в РСПП.
Фото: предоставлено пресс-службы РСПП Фото: предоставлено пресс-службы РСПП
Фото: предоставлено пресс-службы РСПП

Говоря о значимости сотрудничества, президент Ассоциации IPChain и председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский подчеркнул, что предпринимательская деятельность невозможна без прочного международного правового фундамента. "Особая необходимость в нем ощущается в сфере интеллектуальной собственности: прецеденты по интеллектуальным спорам только начинают формироваться, что вызывает потребность в особом законодательном инструментарии. Уверен, что соглашение Арбитражного центра при РСПП и HKIAC послужит импульсом для создания благоприятной правоприменительной среды в сфере IP, а также поможет предпринимателям расширить и укрепить партнерство с ведущими международными арбитражными институтами", - сказал Кричевский.

Фото: Михеев Сергей/РГ
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Вице-президент РСПП, член Правления РСПП и председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, также принявший участие в церемонии подписания, отметил: "Арбитражный центр при РСПП всегда ставил во главу угла защиту прав и интересов предпринимателей, а также создание условий для эффективного обмена профессиональным опытом с международными арбитражными инстанциями. Мы видим, что HKIAC стремится реализовать аналогичную цель, поэтому подписанное соглашение оцениваем как взаимоприемлемое решение, необходимое для обеих сторон".

Руководитель проектного офиса РСПП в Восточной Азии Сергей Боровский полагает, что подписанное соглашение в будущем может позитивно сказаться на развитии арбитража как института и предпринимательской деятельности, в том числе в сфере интеллектуальной собственности: "Гонконгский арбитражный центр рассматривает очень много дел по интеллектуальной собственности, по мировым меркам их объем очень значителен. HKIAC не раз подтверждал умение защищать интересы бизнес-сообщества на самом высоком уровне. Есть шанс, что это соглашение не ограничится взаимными любезностями. Если между HKIAC и РСПП будет происходить обмен опытом, мнениями, арбитрами, то стремление сторон к сотрудничеству однозначно можно оценить как позитивный шаг".

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Ключевым направлением сотрудничества сторон, согласно данным официального сайта РСПП, станет "содействие в продвижении арбитража в качестве средства урегулирования гражданско-правовых споров". Также стороны закрепили соглашением возможность взаимного оказания консультационной помощи по вопросам, регулируемым национальным законодательством об арбитраже, и договорились проводить совместные конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия, способствующие развитию, совершенствованию и популяризации арбитража.

Гонконгский международный арбитражный центр (Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC) был создан в 1985 году как независимая некоммерческая организация. Это один из ведущих органов, который специализируется на арбитраже, посредничестве, рассмотрении дел и разрешении споров по доменным именам. По данным международного арбитражного исследования, проведенного Queen Mary, University of London и White & Case в 2015 году, HKIAC является самым популярным арбитражным учреждением за пределами Европы. За время своего существования HKIAC рассмотрел свыше десяти тысяч споров между компаниями из 40 разных стран и стал первым в России арбитражным учреждением, включенным Минюстом РФ в перечень постоянно действующих иностранных арбитражных институтов. Арбитражные разбирательства могут проводиться в HKIAC, даже если они администрируются иной арбитражной инстанцией или если не администрируются институционально. Офисы HKIAC находятся в Гонконге, Сеуле и Шанхае.

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