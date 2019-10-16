Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на моторикше

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон удивили публику в ходе своего визита в Пакистан. Они прибыли на официальный вечерний прием на моторикше, или как его называют местные жители - "тук-тук". Об этом сообщает The Sun.

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли на мероприятие, организованное британским комиссаром в Пакистане Томасом Дрю, в традиционных для подобных случаях нарядах, приближенных к национальному пакистанскому стилю.

Кейт Миддлтон появилась в зеленом платье от дизайнера Джэнни Пэкхэм, с шифоновым шарфом в тон, и серьгах пакистанской марки Onitaa. Уильям же был в сине-зеленом шервани от местного бренда Naushemian, брюках и тапочках.