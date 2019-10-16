Протест по делу "Седьмой студии" рассмотрит Мосгорсуд

Сегодня стало известно, что Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть протест Генпрокуратуры по делу экс-бухгалтера "Седьмой студии".

Напомним, Нину Масляеву обвинили в мошенничестве. Она единственная из фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием. Поэтому дело Масляевой было выделено в отдельное производство. На суде она сказала, что "обналичивала в огромном количестве денежные средства, выделенные из бюджета", "принимала участие в хищениях и получала за это ежемесячное вознаграждение 150 тысяч рублей".

В кассационном представлении, которое будет рассматривать Мосгорсуд, заместитель Генпрокурора написал, что с Масляевой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнены. А факт затруднений Масляевой дать подробные показания об обстоятельствах, изложенных в протоколах ее допросов на предварительном расследовании, "не является основанием для возвращения дела прокурору". Прокурор подчеркнул, что суд "фактически усомнился в реальности выполнения всех условий досудебного соглашения, но не поставил вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела при таких данных в общем порядке.

Масляева - единственная из фигурантов признала свою вину и заключила сделку со следствием

По версии следствия, Кирилл Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По утверждению следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов. Месяц назад в суд, который слушал дело "Седьмой студии", пришли выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы. Там сказано, что с подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Но, по словам защиты, экспертиза установила, что на "Платформу" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.