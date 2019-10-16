Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Требование роспуска ДНР и ЛНР неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики - стороны соглашений.
Так прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости роспуска ДНР и ЛНР.
"Странные маневры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу?" - написал российский политик у себя в Twitter. По его мнению, украинская сторона предпринимает попытки выиграть время.
Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики - стороны соглашений. Попытки выиграть время.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 октября 2019 г.