Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Требование роспуска ДНР и ЛНР неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, так как эти две республики - стороны соглашений.

Так прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости роспуска ДНР и ЛНР.

"Странные маневры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу?" - написал российский политик у себя в Twitter. По его мнению, украинская сторона предпринимает попытки выиграть время.