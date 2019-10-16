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16.10.2019 22:01
Рубрика: Власть

Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов

Текст: Кира Латухина

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.

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К апрелю 2020 года Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по повышению статуса учителя, рассмотрев возможность господдержки создания и распространения, в том числе в интернете, соответствующей кино- и видеопродукции. Еще президент указал представить предложения по созданию системы мотивации классных руководителей.

Кроме того, следует рассмотреть вопрос о повышении доступности образования в суворовских училищах и кадетских корпусах для детей из неблагополучных или малообеспеченных семей и из многодетных семей.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Еще президент поручил регулярно проводить исследования предпочтений и особенностей поведения молодежи в интернете для повышения информированности о влиянии информационной среды на формирование взглядов. И создать координационный центр по организации производства контента по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Правительству совместно с региональными властями поручено обеспечить развитие психологической службы в системе общего и профессионального образования, предусмотрев в том числе консультирование родителей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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