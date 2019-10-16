Владимир Путин потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

"Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета", - обратился он к участникам совещания, посвященном ликвидации последствий стихии. По словам президента, выделяемые средства не маленькие и их объем постоянно увеличивается.

Он также выразил надежду, что больше не будет информации о том, что деньги не дошли до исполнителей или граждан, которые имеют право на пособия.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. По данным МЧС, в результате наводнения было подтоплено 10 890 домов или 17 370 жилых помещений. Обследования показали, что из 7 341 подтопленного дома (9 176 помещений) 4 508 объектов (5 718 помещений) не подлежат восстановлению, 2 833 (3 458 жилых помещений) нуждаются в ремонте.

Правительство утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области ориентировочной стоимостью 40 миллиардов рублей. Финансирование предусмотрено до 2023 года.