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16.10.2019 15:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин потребовал отчет о средствах на помощь пострадавшим от паводков

Владимир Путин потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета", - обратился он к участникам совещания, посвященном ликвидации последствий стихии. По словам президента, выделяемые средства не маленькие и их объем постоянно увеличивается.

Он также выразил надежду, что больше не будет информации о том, что деньги не дошли до исполнителей или граждан, которые имеют право на пособия.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. По данным МЧС, в результате наводнения было подтоплено 10 890 домов или 17 370 жилых помещений. Обследования показали, что из 7 341 подтопленного дома (9 176 помещений) 4 508 объектов (5 718 помещений) не подлежат восстановлению, 2 833 (3 458 жилых помещений) нуждаются в ремонте.

Правительство утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области ориентировочной стоимостью 40 миллиардов рублей. Финансирование предусмотрено до 2023 года.

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