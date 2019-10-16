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16.10.2019 15:40
Рубрика: Власть

Путин сделал детский отдых безопаснее

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому предусматривается создание региональных реестров организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере отдыха и оздоровления детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После июня 2020 года организации, которых нет в реестре, не смогут оказывать услуги по детскому отдыху.

Фото: iStock
В каких регионах России лучше всего организован детский отдых

Желающим продолжить или начать свою деятельность в этой сфере нужно до мая 2020 года предоставить целый ряд сведений. В том числе о проверках, дате ввода в эксплуатацию зданий, о санитарно-эпидемиологическом заключении и лицензиях.

Владимир Путин также постановил штрафовать те организации и индивидуальных предпринимателей, которые в реестр не включены, но работают в сфере обеспечения детского отдыха. Размер штрафа составит от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика
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