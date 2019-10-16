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16.10.2019 21:56
Рубрика: Власть

Путин утвердил Стратегию по гражданской обороне

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года.

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Реализация Стратегии предусматривает создание оптимальных условий для эффективного решения общегосударственных задач в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

В документе названы основные задачи в этой сфере - развитие системы государственного управления и стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий; внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; развитие системы обеспечения пожарной безопасности; поддержка научных исследований и развитие международного сотрудничества.

Власть Работа власти Президент
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