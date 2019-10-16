Путин заявил о новой задаче для ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден.

"По некоторым направлениям (пик поставок, - прим. "РГ") находится в стадии прохождения, близок завершению", - рассказал глава государства на совещании по финансовому оздоровлению предприятий ОПК.

Теперь перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства, "увеличению выпуска гражданской высокотехнологичной продукции, востребованной и конкурентоспособной, как у нас внутри страны, так и за рубежом", рассказал Путин.

"Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения нацпроектов - особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов", - подчеркнул Путин. Потенциальный спрос на такую продукцию - 6,2 триллиона рублей. "Необходимо, чтобы большая часть спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - поставил задачу президент.

Глава государства также подчеркнул, что финансовая устойчивость предприятий ОПК крайне важна для диверсификации производства. И большая долговая нагрузка мешает этому. "Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производства, внедрения передовых технологий", - добавил Путин.