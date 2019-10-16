Путин заявил о новой задаче для ОПК

Новости

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС 18:11
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
В Новороссийске спасли проглотившего 10-рублевую монету ребенка 17:13
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда 17:02
СМИ: Английские ученики все чаще приносят в школу оружие 16:57
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики 16:55
Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции 16:51
В Самарской области найден убитым ресторанный певец 16:50
Долги Подмосковья перед Газпромом упали до исторического минимума 16:45
Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ 16:40
В Мурманске построят имитацию северного сияния 16:36
Саратовскую больницу проверят после смерти пациентки 16:32
Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
16.10.2019 17:18
Рубрика: Власть

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

"По некоторым направлениям (пик поставок, - прим. "РГ") находится в стадии прохождения, близок завершению", - рассказал глава государства на совещании по финансовому оздоровлению предприятий ОПК.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
Путин потребовал отчитаться о средствах на помощь пострадавшим от паводков

Теперь перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства, "увеличению выпуска гражданской высокотехнологичной продукции, востребованной и конкурентоспособной, как у нас внутри страны, так и за рубежом", рассказал Путин.

"Широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения нацпроектов - особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов", - подчеркнул Путин. Потенциальный спрос на такую продукцию - 6,2 триллиона рублей. "Необходимо, чтобы большая часть спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - поставил задачу президент.

Глава государства также подчеркнул, что финансовая устойчивость предприятий ОПК крайне важна для диверсификации производства. И большая долговая нагрузка мешает этому. "Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производства, внедрения передовых технологий", - добавил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Промышленность Президент Гособоронзаказ Национальные проекты 2019-2024
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь