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16.10.2019 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован участник беспорядков в Москве, напавший на сотрудника ОМОН

Текст: Александр Степанов

Басманный суд Москвы арестовал еще одного участника несанкционированной акции в столице 27 июля, который обвиняется в нападении на омоновца.

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Судья вынесла вердикт заключить обвиняемого Емельянова под стражу на срок до 14 декабря, передает ТАСС.

Как следует из материалов уголовного дела, 27 июля Владимир Емельянов схватил бойца ОМОН сзади за форму, затем потянул его на себя, "лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя ему физическую боль". Емельянов обвиняется по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его здоровья".

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