Денис Мацуев выступил на благотворительном концерте "Героям Ржева посвящается"

В Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского прошел благотворительный вечер "Героям Ржева посвящается".

...На сцене - три экрана. На крайних ярко горят слова "Героям Ржева посвящается" и "Мы за Родину пали, но она спасена", по центру - изображение макета Ржевского мемориала Советскому солдату. Памятник откроют 9 мая будущего года, в день 75-летия Великой Победы. На его строительство уже собрано более 265 миллионов рублей.

На благотворительном концерте, средства от которого пойдут в фонд строительства монумента, прозвучали шедевры симфонической музыки: концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и симфония № 5 Петра Ильича Чайковского. Их исполнил Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением народного артиста России Александра Сладковского, солировал мировая звезда народный артист России Денис Мацуев.

Денис Мацуев: Я знаю про Ржевскую битву, про эту огромную трагедию. И очень правильно, что будет построен мемориал. Мы не должны забывать подвиг наших солдат, я очень трепетно отношусь к Великой Отечественной войне. Девятого мая мы с Валерием Гергиевым на Поклонной горе даем концерты в честь Великой Победы - это для нас закон. Мой дед воевал, он вернулся с войны живым, но контуженным. Ржевский мемориал создается по инициативе ветеранов, он станет одним из самых масштабных в России и Европе. И я надеюсь, что удастся дать концерт у подножия мемориала в Ржевском районе Тверской области.

Вам нравится будущий памятник?

Денис Мацуев: Он грандиозный. Это собирательный образ советского солдата, его подвига. Памятник как бы парит в воздухе. Кстати, оба автора памятника - скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин - находятся в зале.

Почему для концерта выбрали зал имени Чайковского?

Денис Мацуев: Этот зал - дорогое для меня место, здесь проходили самые судьбоносные мои концерты. Предложение поучаствовать в благотворительном вечере поступило от руководителей Московской филармонии. Я не раздумывал, как только услышал словосочетание "Ржевская битва". Нужно было только согласовать мое расписание. У меня оказалось свободным полдня, когда я смог заехать и сыграть концерт. И как раз в этот вечер оказался свободен Концертный зал.

Аплодировали не только великой музыке и знаменитому музыканту, но и всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне

Почему выбрали третий концерт Рахманинова?

Денис Мацуев: Тот, кто думает, что это просто гениальная мелодия, заблуждается. Рахманинов писал концерт в России, и такое ощущение, что он предчувствовал надвигающуюся катастрофу и свой отъезд за границу. Рахманинов всегда со мной по жизни - его музыка для меня всё. Не знаю, кто еще в XX веке был так же одинаково велик в трех ипостасях - пианиста, дирижера и композитора.

Как вы оцениваете игру молодежного оркестра, которому всего год?

Денис Мацуев: Можно сказать, что я принимал роды этого оркестра. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова молодежный оркестр уже исполнял, симфония № 5 Чайковского стала первой симфонией русского классика в репертуаре этого оркестра: партитура подходит молодому коллективу по духу и энергетике.

Знаю, что с дирижером Александром Сладковским вы сотрудничаете уже много лет...

Денис Мацуев: Я познакомился с ним в Казани на международном музыкальном фестивале "Белая сирень". Это фестиваль в честь Сергея Рахманинова. Его внук преподнес мне сюиту и фугу молодого Рахманинова. С ними связана удивительная история: Сергей Рахманинов когда-то отослал их Петру Ильичу Чайковскому, но секретарь Чайковского их потерял. И лишь несколько лет назад их "откопал" музей имени Глинки и вернул семье Рахманиновых. Я сыграл их, мало того, записал диск в швейцарском имении Рахманиновых "Сенар" на принадлежащем Сергею Рахманинову рояле Steinway.

Вы - частый гость в Беларуси.

Денис Мацуев: Я обожаю Беларусь. Там вся наша публика. У меня с ней особые отношения.

Что значит "ваша публика"?

Денис Мацуев: Ее надо духовно цеплять.

...Когда первое отделение завершилось, раздались овации и крики "браво!", поклонники завалили музыкантов цветами. Денису Мацуеву и Александру Сладковскому четыре раза приходилось выходить на сцену. Люди аплодировали не только великой музыке и знаменитому музыканту, но и всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

Прямая речь

Владимир Мединский, министр культуры России:

- Каждый год подо Ржевом мы проводим поисковые лагеря. Каждый год поднимаем около 500 останков. Из них удается идентифицировать лишь10-15 погибших солдат и офицеров. И нет ничего дороже, чем видеть слезы родственников, которые наконец узнали, где погиб их дед, а то и прадед. Подо Ржевом убитых больше, чем потеряла Великобритания за все годы Второй мировой войны. Ржевский мемориал строится в основном на внебюджетные средства. Есть помощь Союзного государства, пожертвования граждан и организаций. Денис Мацуев, Александр Сладковский, участники Молодежного симфонического оркестра, работники филармонии, билетерши, гардеробщики - все работали бесплатно.

Василий Лановой, народный артист СССР:

- Я три с половиной года был в оккупации у немцев, с семи до десяти с половиной лет. Это было в Виннице, на Украине. Ржевский мемориал - это замечательная память о подвиге нашего народа. Невозможно даже представить, сколько мужества потребовалось, чтобы дать отпор фашизму, сохранить нашу природу, нашу культуру, наш язык.