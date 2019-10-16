Долги Подмосковья перед Газпромом упали до исторического минимума

По состоянию на 1 октября долги Московской области за потребленный газ составили 2,9 миллиарда рублей. "Это исторический минимум", - заявил на брифинге зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Напомним, пять лет назад область должна была поставщикам голубого топлива 8,6 миллиарда рублей. Тогда к решению долговых вопросов привлекали даже правоохранительные органы, потому что население в большинстве своем платило за газ исправно, но задолженности от сезона к сезону только росли. Но теперь совместными усилиями проблему удалось сдвинуть с мертвой точки. По словам Хромушина, такого низкого объема долга перед Газпромом у области не было с 2011 года.