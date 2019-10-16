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16.10.2019 16:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ

Текст: Максим Домчев

Чертановский суд Москвы признал бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани виновным в хищении 44 миллионов рублей.

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Суд установил, что Домани обманным путем совершил хищение денежных средств, сообщает РИА Новости.

По мнению следственных органов, Домани вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном при пособничестве бухгалтера Елены Силиной с февраля 2014 года по август 2015 года похитили 44 миллиона рублей.

Ими были заключены договоры на организацию и проведение различных торжеств, изготовление сувенирной продукции, а все деньги делили между собой.

Домани удалось покинуть территорию России и он был объявлен в международный розыск. Год назад его экстрадировали из Черногории. Свою вину бывший баскетболист сборной России не признал.

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