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16.10.2019 21:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Экс-баскетболист сборной России осужден на шесть лет

Текст: Максим Домчев

Чертановский районный суд города Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего баскетболиста сборной России и исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани, обвинявшегося в хищении мошенническим путем 44 миллионов рублей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Следствие доказало, что Домани, экс-президент РФБ Юлия Аникеева, а также главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян в 2014-2015 создавали ИП, у которых потом заказывали выполнеие различных работ, но на деле обналичивали денежные средства и делили их между собой, передает РИА Новости.

Домани скрывался в Черногории, откуда год назад был экстрадирован в Россию и заключен под стражу.

Два года назад Аникеева получила четыре года колонии общего режима.

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