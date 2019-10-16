Экс-баскетболист сборной России осужден на шесть лет

Чертановский районный суд города Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего баскетболиста сборной России и исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани, обвинявшегося в хищении мошенническим путем 44 миллионов рублей.

Следствие доказало, что Домани, экс-президент РФБ Юлия Аникеева, а также главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян в 2014-2015 создавали ИП, у которых потом заказывали выполнеие различных работ, но на деле обналичивали денежные средства и делили их между собой, передает РИА Новости.

Домани скрывался в Черногории, откуда год назад был экстрадирован в Россию и заключен под стражу.

Два года назад Аникеева получила четыре года колонии общего режима.