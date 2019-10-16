Энергетики уличили воронежцев в незаконной экономии

Крупные штрафы за махинации с приборами учета наложили на жителей региона, которые пытались не платить за потребленное электричество. С начала года энергетики выявили в Воронежской области около тысячи фактов хищения электроэнергии на сумму 16,5 миллиона рублей.

Попытки обмануть счетчик часто приводят к перепадам напряжения в сети и перебоям с электричеством. Фото: Владимир Смирнов

Больше всего нарушений - 811 - совершили обычные граждане, которые умудрились "вывести на сторону" 3,5 миллиона киловатт-часов. Однако по объемам украденной электроэнергии лидируют коммерческие предприятия и организации, отметили в филиале "Россети Центр Воронежэнерго".

Так, в Новоусманском районе на хитрость пошло садоводческое товарищество "Березовское-2". Проверяющие обнаружили на их счетчике магнит, установленный для занижения объемов потребленной электроэнергии. Теперь дачникам предстоит возместить энергетикам 1,9 миллиона рублей.

Оплатить похищенную электроэнергию придется всем нарушителям. Если люди и компании не сделают это добровольно, задолженность взыщут в судебном порядке, в этом случае на виновных лягут и судебные расходы.

- Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа, - напомнили в "Воронежэнерго".

Теперь дачникам предстоит возместить энергетикам 1,9 миллиона рублей

Дело, впрочем, не только в деньгах. Попытки обмануть счетчик часто приводят к перепадам напряжения в сети и перебоям с электричеством. Лишнее тому подтверждение - недавний казус в Воронеже: в одной из девятиэтажек на улице Хользунова ток пошел по батареям. Жильцы дома несколько дней жаловались на короткие замыкания. Утром 29 сентября в одной из квартир запахло раскаленным металлом. Батарея на кухне - тогда отопление в городе еще не включали - "била" током. Произошло возгорание. К счастью, был выходной день, хозяева вовремя заметили неладное и вызвали экстренные службы.

- Было установлено, что в квартире была раскалена подводка от газового стояка, идущего к плите. Подачу газа в дом прекратили, жильцов временно эвакуировали, - сообщили в прокуратуре области. - Позже электроснабжение было восстановлено. Проводится проверка.

По словам директора обслуживающей дом УК "Мастер" Дмитрия Фурсова, нарушений в эксплуатации общедомовых сетей обнаружить не удалось. Специалисты предположили, что кто-то из жильцов заземлил мощный электроприбор на батарею.

- Проблемы с проводкой были в квартире, где произошел пожар, и той, что располагается этажом ниже (ее залило после тушения огня). В присутствии представителя госжилинспекции мы замерили силу тока в помещениях и выявили отсутствие заземления некоторых электроприборов, - добавил Фурсов. - Так, в одной из квартир при включенном холодильнике на соседнем отопительном приборе оборудование показало сразу 20 вольт. Вероятнее всего, к появлению электричества на батареях привело активное использование дополнительных электроприборов.

После инцидента УК заменила общедомовую проводку в двух подъездах, применив кабели повышенной прочности. Но это не дает гарантий того, что у жильцов больше не будет проблем с электричеством. Все зависит от состояния кабелей в квартирах (за которое отвечают их владельцы) и от правильного использования бытовых приборов.

Кстати

Согласно изменениям в КоАП, вступившим в силу с девятого июня 2019 года, вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии. Для граждан они теперь составляют от 15 до 30 тысяч рублей. За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также безучетное использование электроэнергии штраф для должностных лиц - от 80 до 200 тысяч рублей (альтернативное наказание - дисквалификация на срок от двух до трех лет), для организаций - от 200 до 300 тысяч.

Контакт

Сообщить о незаконном подключении к электросетям или махинациях с приборами учета можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Можно оставить обращение на сайте www.mrsk-1.ru.