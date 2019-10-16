В среду Мосгорсуд рассмотрел жалобу прокуратуры на отказ лишить родительских прав семьи, которые взяли детей на несанкционированные акции в центре столицы 27 июля и 3 августа.

Обращение надзорного ведомства о лишении родительских прав супругов Хомских поступило в Никулинский районный суд в августе.

В прокуратуре посчитали, что Петр и Елена Хомские пришли на несогласованную акцию вместе с малолетними девочками, которым было три месяца и три года, и тем самым подвергли их здоровье и жизнь опасности.

Кроме того, по мнению надзорного ведомства, действия супружеской четы повлекли причинение детям физического и морального вреда. По мнению инициатора иска, Никулинского районного прокурора Яны Старовойтовой, Хомские пришли на несанкционированную акцию с детьми, чтобы их самих не задержали.

Никулинский суд 2 сентября рассмотрел этот иск и отказал в его удовлетворении. Однако судья вынес родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям.

В суде пояснили, что такое решение было принято в интересах несовершеннолетних. Отец детей Петр Хомский заявил, что такое решение ему непонятно и он намерен обжаловать его.

Не согласилась с таким вердиктом и прокуратура, подав жалобу в Московский городской суд.

В прокуратуре посчитали, что родители подвергли здоровье и жизнь детей опасности

В среду Мосгорсуд признал законным решение Никулинского суда об отказе прокуратуре в требовании лишить родительских прав Елену и Петра Хомских.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказала адвокат супругов Татьяна Сустина.

"Мосгорсуд решил утвердить решение низшей инстанции, оно вступило в силу", - сказала адвокат.

Как сообщает "Интерфакс", кроме семьи Хомских в Мосгорсуде также слушалась апелляция прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые передали своему родственнику Сергею Фомину в руки годовалого сына, чтобы он мог пройти через оцепление на несанкционированной акции 27 июля. Фомин сейчас проходит фигурантом по делу о массовых беспорядках и находится под домашним арестом.

В августе надзорное ведомство подавало иск в Лефортовский суд о лишении супругов родительских прав. Прокуратура утверждала, что Проказовы, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Следственный комитет возбудил тогда уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности) и статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Однако суд отклонил эту жалобу, и прокуратура обратилась с апелляцией в Московский городской суд.

Мосгорсуд также отказался удовлетворить требование надзорного ведомства.