Новости

Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС 18:11
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
В Новороссийске спасли проглотившего 10-рублевую монету ребенка 17:13
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда 17:02
СМИ: Английские ученики все чаще приносят в школу оружие 16:57
ЛУКОЙЛ утвердил новые принципы дивидендной политики 16:55
Муж Белохвостиковой отказался комментировать сообщения об ее операции 16:51
В Самарской области найден убитым ресторанный певец 16:50
Долги Подмосковья перед Газпромом упали до исторического минимума 16:45
Домани признан виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ 16:40
В Мурманске построят имитацию северного сияния 16:36
Саратовскую больницу проверят после смерти пациентки 16:32
Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
16.10.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дети не в ответе

Мосгорсуд не стал лишать родительских прав семьи, пришедшие с детьми на незаконную акцию в Москве
Текст: Александр Степанов
В среду Мосгорсуд рассмотрел жалобу прокуратуры на отказ лишить родительских прав семьи, которые взяли детей на несанкционированные акции в центре столицы 27 июля и 3 августа.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обращение надзорного ведомства о лишении родительских прав супругов Хомских поступило в Никулинский районный суд в августе.

Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах
Арестован участник беспорядков в Москве, напавший на сотрудника ОМОН

В прокуратуре посчитали, что Петр и Елена Хомские пришли на несогласованную акцию вместе с малолетними девочками, которым было три месяца и три года, и тем самым подвергли их здоровье и жизнь опасности.

Кроме того, по мнению надзорного ведомства, действия супружеской четы повлекли причинение детям физического и морального вреда. По мнению инициатора иска, Никулинского районного прокурора Яны Старовойтовой, Хомские пришли на несанкционированную акцию с детьми, чтобы их самих не задержали.

Никулинский суд 2 сентября рассмотрел этот иск и отказал в его удовлетворении. Однако судья вынес родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям.

В суде пояснили, что такое решение было принято в интересах несовершеннолетних. Отец детей Петр Хомский заявил, что такое решение ему непонятно и он намерен обжаловать его.

Не согласилась с таким вердиктом и прокуратура, подав жалобу в Московский городской суд.

В прокуратуре посчитали, что родители подвергли здоровье и жизнь детей опасности

В среду Мосгорсуд признал законным решение Никулинского суда об отказе прокуратуре в требовании лишить родительских прав Елену и Петра Хомских.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказала адвокат супругов Татьяна Сустина.

"Мосгорсуд решил утвердить решение низшей инстанции, оно вступило в силу", - сказала адвокат.

Фото: Vesti.ru
Как в соцсетях своими суждениями пытаются подменить государственное право

Как сообщает "Интерфакс", кроме семьи Хомских в Мосгорсуде также слушалась апелляция прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые передали своему родственнику Сергею Фомину в руки годовалого сына, чтобы он мог пройти через оцепление на несанкционированной акции 27 июля. Фомин сейчас проходит фигурантом по делу о массовых беспорядках и находится под домашним арестом.

В августе надзорное ведомство подавало иск в Лефортовский суд о лишении супругов родительских прав. Прокуратура утверждала, что Проказовы, "эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына". Следственный комитет возбудил тогда уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности) и статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Однако суд отклонил эту жалобу, и прокуратура обратилась с апелляцией в Московский городской суд.

Мосгорсуд также отказался удовлетворить требование надзорного ведомства.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь