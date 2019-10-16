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16.10.2019 16:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Мандельштамфест в Воронеж приедет "Мастерская Петра Фоменко"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
В столице Черноземья объявили программу фестиваля поэтического искусства, который пройдет с 20 по 22 декабря в Камерном театре. На Мандельштамфесте стихи будут читать, петь, танцевать, иллюстрировать средствами театра и кукольной анимации.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Так, публику ждут два драматических спектакля по прозе Мандельштама - "Египетская марка" от "Мастерской Петра Фоменко" и "Четвертая проза" от воронежского Камерного. Семь пластических миниатюр по стихам Осипа Эмильевича готовят молодые хореографы.

Режиссер Рома Либеров привезет в Воронеж полнометражный фильм "Сохрани мою речь навсегда", где история опального поэта показана на фоне эпохи, документальные сцены сочетаются с кукольными и мультяшными.

Фото: Сергей Куксин
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Артист МХТ им. Чехова Анатолий Белый представит проект "Кинопоэзия": стихи русских классиков читают известные деятели культуры. Актриса театра имени К. Станиславского Ирина Гринева предложит зрителям моноспектакль "Александрийские песни". Стихи поэтов Серебряного века, Пушкина и Бродского перемежаются в нем романсами Вертинского и песнями Марлен Дитрих.

Ценителей раннего русского рока порадует Башлачев-кабаре "Единственный день" - проект актера Камерного Андрея Новикова. Строчки СашБаша переплетены здесь с отрывками из "Записок психопата" Венедикта Ерофеева.

Песни на стихи авторов, которые составляют славу воронежского края, исполнит воронежский музыкант Олег Пожарский в концерте "Это какая улица?". В свое время он записал целый альбом, где звучат строки Бунина и Платонова, Кольцова и Никитина, Жигулина и Прасолова.

Тех, кто интересуется современной поэзией, ждут на вечерах Михаила Айзенберга, Дмитрия Данилова, воронежцев Наты Косякиной и Михаила Потапова.

Фото: REUTERS/Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler
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Фестиваль завершится молодежным перформансом от поэтов и музыкантов Эрнесто Заткнитесь, Данилы Чекрыгина и Дмитрия Сердцева (кабаре-дуэт "БананаБис"), а также группы "Головогрудь".

- Мы хотели бы, чтобы воронежцы приобщились к поэзии в разных ее проявлениях, осознав, что мы встречаем ее не только тогда, когда открываем томик Есенина или Пушкина, - пояснил худрук Камерного театра Михаил Бычков. - Для людей моего поколения стихи Мандельштама - часть судьбы. Наша задача сделать так, чтобы его так же прочувствовали и молодые люди.
Продажа билетов и регистрация на бесплатные мероприятия Мандельштамфеста-2019 начнется 17 октября. Расписание - на сайте.

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