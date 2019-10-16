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16.10.2019 10:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минувшей ночью температура воздуха в Москве опускалась ниже нуля градусов. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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По данным метеорологов, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в ночь на среду зафиксирована температура - 0,3 градуса. Это первые заморозки, зафиксированные в черте города с начала осени. Ранее минимальная температура на метеостанции опускалась до отметки +0,4. В Подмосковье наиболее холодная температура зафиксирована в Истринском районе -2,8, почти на градус теплее было в Домодедовском районе.

В среду, 16 октября, воздух прогреется до +11…+12 градусов, осадки не ожидаются, в вечерние часы воздух не остынет ниже +3…+5, а днем в четверг воздух сможет прогреться до +16 градусов.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, до конца недели заморозков не ожидается, но к выходным похолодает днем до +7…+10, начнутся дожди.

Кстати, среднемесячная температура воздуха опережает климатическую норму более чем на полтора градуса.

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