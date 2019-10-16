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16.10.2019 17:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ремчуков отметил социальную и инвестиционную направленность бюджета Москвы

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год плановый период 2021-2022 годов. Судя по документу, в следующем году столица ожидает получить доходов около 2 триллионов 799 миллиардов рублей, а к концу последующей трехлетки - свыше 3 триллионов 356 миллиардов. Корреспондент "РГ" попросил прокомментировать проект председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.
Фото: Корольков Александр/РГ Фото: Корольков Александр/РГ
Фото: Корольков Александр/РГ

- Меня порадовали в проекте бюджета несколько особенностей, - сказал он. - Первая - то, что сохранен и усилен программный принцип формирования расходов бюджета. Это значит, что 92,4% всех средств будут израсходованы по ранее утвержденным 13 городским программам - развития транспорта, социальной поддержки, столичного образования, создания безопасного города, спорта и т.д. Это важно, так как серьезные проблемы в рамках бюджета одного года, как правило, решить невозможно. Невозможно закончить прокладку линий метро, строительство дорог, детсадов, школ. Поэтому мэр Сергей Собянин, когда шел на выборы в 2013 году, объявил о программном подходе и сейчас его придерживается. В этом я вижу гарантию того, что будет завершено многое из того, что уже начато в городе и нравится москвичам. Вторая особенность, которая мне тоже нравится, это то, что большая половина бюджетных средств так или иначе носят социальный характер. Благодаря такому подходу в городе меры социальной поддержки получают 4,5 миллиона москвичей. Интересна и еще одна особенность - достаточно высокие инвестиционные расходы, благодаря которым в столице и происходят реальные изменения. Они составляют 21% средств, плюс 19% еще запланированы на капремонт и обновление оборудования, что не дает городскому хозяйству ветшать.

Фото: iStock
Какое место занимает Москва в рейтингах инноваций

Теперь о том, откуда у Москвы на все это деньги. Отмечу, доля нефтегазовых доходов, которая еще 10 лет тому назад у столицы была 16-17 % доходов, в 2020-м снизится до 6%. Это очень незначительная часть. И если даже на рынке произойдут очередные колебания цен на нефть и газ, то на выполнении социальных программ это никак не отразится. Более же двух третей доходов в бюджет дают бизнесы, которые реально стоят на городской земле, услуги и производства. И что еще очень важно: налоги от малого и среднего бизнеса в 1,6 раза превосходят налоги от крупного бизнеса. Крупная компания в любой момент может поменять место своей регистрации, и город потеряет доходы от нее. А малым и средним бизнесом по определению занимаются люди, которые живут здесь и связывают свою дальнейшую жизнь с Москвой.

Увеличивает платежеспособность столицы так же грамотное размещение временно свободных ресурсов - это дает бюджету 34% всех неналоговых доходов. А еще наведение порядка во всех сферах городской жизни - плата за парковку, штрафы, выведение из тени разных сфер бизнеса - все это тоже деньги. Плюс внедрение патентной системы - 40% патентов, выданных в России, работают в Москве. И последнее, что хотел бы заметить. Благополучие Москвы и москвичей идет на пользу не только им. Москва перечисляет в различные фонды и федеральный бюджет почти 2 триллиона рублей в год. Это примерно столько же, сколько государство дает всем регионам из своего бюджета. И если бы эти деньги не дала Москва, их нужно было где-то взять.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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