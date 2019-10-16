Что привело репортеров "СОЮЗа" в Москве и Минске в столичные антикафе

Впервые в заведение формата "антикафе" я попал будучи старшеклассником одной московской школы лет шесть-семь назад. Тогда они только начали появляться. Помню, хотелось пообщаться с друзьями, на улице было промозгло, а в обычных столичных кафе кусались ценники.

Сейчас в Москве существуют уже десятки подобных заведений, за это время подросли и мы, плавно перейдя в категорию студентов-старшекурсников. Но по-прежнему при удобном случае назначаем с друзьями встречу в антикафе. И дело уже не в экономии.

Вообще считается, что бизнес-идея открытия антикафе (или свободного пространства) зародилась именно в России. В 2011 году в Москве на Покровке автор концепции предприниматель Иван Митин с друзьями открыли заведение "Циферблат" - то ли клуб, то ли место для посиделок.

Про концепцию заведения сам Иван Митин говорил так: "Это тихое место без выпивки и курения, где можно порисовать, почитать книжку, поиграть на пианино, поиграть в игры, подружиться с кем-то. Куда можно прийти, просидеть весь день, упиться чаем, наесться десертами и уйти, практически ничего не заплатив".

Сразу оговорюсь: плата, конечно, существует. В том же "Циферблате", который, по сути, стал сетевым, на входе посетителю выдают будильник. И платишь ты "по счетчику" за время своего пребывания: "Циферблат" начинал с тарифа "минута - рубль". Сейчас тариф подрос: цена минуты - три рубля первые два часа, а после четырех - стоп-чек 600 рублей и все оставшееся время пребывания бесплатно.

В целом цена по Москве в подобных заведениях варьируется от двух до четырех рублей за минуту.

Поначалу некоторые воспринимали "антикафе" как что-то негативное. Хотя на самом деле это просто означает, что данное пространство - не кафе

Во многих антикафе, к слову, действуют стоп-счеты для студентов: максимальная плата, которую с тебя возьмут, это 300-350 рублей.

Что же такого притягательного в этих заведениях?

Сам принцип организации устроен в противовес привычному всем представлению о кафе: в обычном кафе оплачивается еда, которую заказали. В антикафе, наоборот, за еду платить ничего не надо, оплата производится лишь за время, проведенное в нем. Вот в чем, собственно, кардинальное отличие антикафе от кафе. Но за те деньги, что ты платишь за пребывание в заведении, тебя еще и подкормят: чай, кофе, сушки, пряники. Где-то даже свежие пирожные. А в одном из известных антикафе Москвы на днях при мне даже испекли хлеб в хлебопечке и раздали его всем гостям, щедро намазав джемом.

Замечу, что в антикафе есть свои строгие правила. Например, здесь категорически нельзя распивать спиртные напитки и курить.

Кто же ходит в антикафе? Преимущественно молодежь в возрасте15-25 лет, но нередки и посетители 50+, особенно если это целевая аудитория конкретного мероприятии, например, клуб любителей итальянского или игры в нарды.

При мне в одном из антикафе коротала время парочка приезжих - парень с девушкой с большим чемоданом. Объяснили, что в Москве проездом, а здесь сыто и тепло.

Как правило, места бронировать не надо. Если только ты не приходишь большой компанией и намерен уединиться в отдельной зоне. Многие кафе располагаются очень удачно, в шаговой близости от метро. Большой плюс в мегаполисе!

Чем же здесь занимаются? В каждом антикафе обязательно есть зона игр. Это "Монополия", настольный футбол, шахматы. Отдельный столик для картежников. Библиотека с приличными книгами, включая новинки. Как правило, в свободном доступе пианино и гитара. Везде бесплатный Wi-Fi. К слову, часть завсегдатаев антикафе - это любители пообщаться с друзьями по скайпу. А вообще здесь назначают друг другу свидания, деловые переговоры, я даже встречал собрание актива товарищества собственников жилья.

Учитывая, что в Москве довольно серьезная конкуренция между заведениями подобного толка, владельцы каждого антикафе стараются найти свою фишечку - это может быть необычный интерьер (есть заведения, оформленные в стиле советской коммуналки) или присутствие домашних животных. Например, кошек или декоративных кроликов, которых за символическую плату ты можешь покормить морковкой. Высоко котируется наличие в антикафе собственного бариста. Я знаю с пяток таких заведений в Москве.

Но главное, зачем сюда идут, - это, конечно, атмосфера. Здесь тебя ждут. Во всяком случае, ощущаешь ты именно это.

За те деньги, что ты платишь за пребывание в заведении, тебя еще и подкормят: чай, кофе, сушки, пряники. Где-то даже свежие пирожные.

А как в Минске?

Первое заведение в формате антикафе в Минске открылось еще в 2012-м. "Дом Фишера", так оно называлось, позиционировал себя как место встреч творческой интеллигенции, куда можно было прийти и просто попить чай с печеньем, почитать книгу, поиграть в настольные игры или же послушать музыку. Никакого меню. Только афиша ближайших мероприятий. Еду при этом желающие приносили с собой, а оплачивали посетители только проведенное в заведении время…

Заработать на таком формате непросто. Нужны фишки, которые неизменно будут привлекать посетителей. Так, бывший арт-директор "Дома Фишера" Вадим Касперович отметил: пока это было единственное антикафе в городе, людей собиралось много. Но со временем за аренду помещения платить становилось все сложнее. И в 2017-м на страничке заведения в "ВКонтакте" появилась запись - ушли в бессрочный отпуск. Но надежду открыться снова не теряют.

Впрочем, с тех пор в Минске появились и другие площадки, которые работают по принципу антикафе. Чем же привлекают они? Фишка центра развлечений Rock Star на ул. Гикало - возможность для посетителей, даже не умеющих играть на реальных музыкальных инструментах, собрать свою рок-группу. Для этого в двух залах им предлагают сыграть в Guitar Hero или Rock Band. Оплачивают гости именно проведенное в помещении время - 33 рубля в час (около тысячи российских рублей) за компанию до 6 человек. Этот формат часто выбирают для организации дней рождений. Чай, кофе бесплатно, а еду опять же можно приносить с собой.

А вот площадка с интригующим названием "Кто такой Джон Голт?" на улице Шорной совмещает в себе сразу несколько форматов: свободное пространство, коворкинг, антикафе и образовательный клуб. К услугам посетителей: Wi-Fi, книги, проектор, приставка, настольные игры… Кофе и чай также в комплекте. Плата за время в формате антикафе - 5 рублей первый час, со второго - 6 копеек минута. Абонемент на день - 19,4 рубля. Для коворкеров предусмотрены абонементы на 10, 20 и 30 дней.

Более трех лет назад очень атмосферное антикафе "Ведьмин котелок" открылось на улице Смоленской. По словам хозяйки заведения Екатерины Мячиковой, это пространство, где любит собираться молодежь, которая увлекается аниме:

- Когда я узнала про формат антикафе, подумала, что это оптимальный вариант. Правда, в налоговой долго не могла объяснить, что это такое. "Анти" сразу воспринималось как что-то негативное. Хотя на самом деле это просто означает, что пространство - не кафе. Мы не готовим еду. Скорее, тут кружок по интересам. Кардинальное наше отличие - предоставляем не только место, но и общение. Молодежь приходит к нам за атмосферой. И мы стараемся объединять ребят. Несколько человек у нас даже встретили своих половинок.

Сегодня среди посетителей в основном старшеклассники и студенты. Здесь большой выбор настольных игр, есть возможность поиграть на PlayStation, посмотреть кино, почитать комиксы…

Подготовила Надежда Декола, dekola@sb.by