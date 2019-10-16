Скорой помощи Москвы - 100 лет

К столетию скорой помощи Москвы более 60 ее сотрудников удостоились почетных городских наград. Реаниматологов, фельдшеров, педиатров и других "юбиляров" глава города Сергей Собянин наградил во вторник в Белом зале мэрии.

"Часто встречаюсь с коллегами из других мегаполисов мира, и все они выражают восхищение вашей работой, - сказал Собянин. - Такой мощной и скоростной медслужбы нет нигде! Что бы ни случилось: дождь, снег, гололед, пробки - вы всегда в считанные минуты оказываетесь у постели больного или на происшествии. Это достойно восхищения!"

В таких традициях скорая в Москве работала всегда, рассказал "РГ" главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Пахали в 20-е, когда транспорта и врачей было мало, а город атаковал тиф. Мчались на вызовы в военные сороковые, когда приходилось ехать по насквозь темной, скрытой от врага светомаскировкой Москве. Сейчас для неотложки в материальном и техническом плане созданы идеальные условия, но - то заторы, то ДТП. И скорая все равно успевает.

Все благодаря выстроенной системе. В число лауреатов, приглашенных в мэрию, вошли не только врачи и фельдшеры, которые приезжают к нам в экстренных случаях, но и операторы. Принять вызов, дать правильную информацию выездной бригаде, сориентировать ее, в какую больницу везти человека, - работа, достойная наград.