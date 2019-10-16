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Текст:   Юлия Кривошапко 
19:00 16.10.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)

Мини снова в моде

Спрос на "квартиры для пиджака" возвращается

Мини-квартиры, к которым, как казалось, покупатели окончательно охладели, снова набирают популярность. По крайней мере в крупных городах. Кто их покупает? "Российская газета" спросила экспертов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К малогабаритному жилью специалисты относят студии от 22 до 29 квадратных метров. Хотя на рынке встречаются истинные шедевры жилищного минимализма. Например, в центре Москвы сейчас продается "квартира для пиджака" - студия 11,6 квадратного метра. Если предположить, что 1,5-2,5 квадрата из них займет душевая кабинка или ванна, на спальню, совмещенную с кухней, остается совсем мало. На другой чаше весов столичная прописка и удобная локация. Стоит эта клетушка почти три миллиона рублей. Сейчас это самый компактный лот на московском рынке.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Определены города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир

Такие экстремальные предложения, конечно, редкость, но тренд на проектирование и продажу мини-жилья усиливается, утверждают эксперты. "В Москве на первичном рынке массового сегмента доля студий небольшой площади составляет около 6,7 процента от общего объема предложения. Это рекордное значение. Пять лет назад показатель не превышал 4,5 процента", - говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум".

Малоформатное жилье обычно покупают одинокие люди, студенты, молодые специалисты в качестве "стартовой" жилплощади, те, кто позже планируют сдавать недвижимость в аренду. Студии постепенно завоевывают и удерживают свои позиции на рынке, подтверждает Кирилл Игнахин, гендиректор Level Group.

Не исключаю, что их доля продолжит расти и со временем достигнет 10 процентов в новостройках, говорит он. К этому есть объективные предпосылки: невысокие доходы населения, все еще дорогая ипотека и высокие цены на жилье в столице, которые будут стимулировать покупателей минимизировать бюджет покупки жилья. "На этом фоне может получить развитие аренда жилья. Это еще больше подтолкнет инвестиционный спрос на студии, потому что их очень выгодно сдавать из-за низкой цены аренды по сравнению с однокомнатными квартирами", - уточняет Игнахин.

Любопытно, что малогабаритное жилье популярно не только у покупателей недвижимости с ограниченным бюджетом. Деньги в такое жилье вкладывают и более состоятельные люди. "Сейчас квартиры-студии присутствуют в 38 процентах жилищных комплексов комфорт-класса, - отмечает Валерий Кочетков, замдиректора департамента новостроек "Инком-недвижимость". - Застройщику выгодно иметь в предложении такой формат: во-первых, он популярен у покупателей, а, во-вторых, стоимость квадратного метра студии на 10-15 процентов выше, чем обычной квартиры".

Фото: iStock
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Есть компактные студии и в элитном сегменте. Речь идет уже о 40-50 квадратных метрах, как минимум. И высокого комфорта. Планировкам таких квартир застройщики уделяют особое внимание, стараясь сделать их максимально продуманными и удобными. Например, в квартирах и апартаментах площадью порядка 40 квадратных метров может быть целых четыре окна: большая площадь остекления ощутимо расширяет такое пространство. При этом цена таких лотов начинается от 10 миллионов рублей.

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