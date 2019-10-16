Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца

До середины декабря арестовал Басманный суд Москвы участника несанкционированной акции 27 июля Егора Лесных.

Его Следственный комитет обвиняет в нападении на бойцов ОМОН.

У Егора Лесных обвинения в двух эпизодах преступлений - применения насилия в отношении представителя власти, неопасного для здоровья. Это уголовная статья 318.

Как объясняют в Следственном комитете, по их версии, Лесных во время акции ударил ногой двух бойцов Росгвардии. Про Лесных известно немного: ему 35 лет, он родился в городе Волжский Волгоградской области, окончил Волжский политехнический техникум, является предпринимателем - занимается ремонтом квартир.

Следователь, выступая в суде, когда просил ареста, заявил, что Лесных свою вину не признал. Защита участника несанкционированной акции заявила, что речь идет о событиях более чем двухмесячной давности, за это время Лесных никуда не скрылся. Адвокат попросил домашний арест, говорил про положительные характеристики своего подзащитного, а также сделал акцент на то, что он длительное время является донором крови.

Уже арестованы Максим Мартинцов, который вместе с Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалил его на тротуар и Владимир Емельянов, который схватил бойца ОМОН сзади за форму и "причинил ему физическую боль".