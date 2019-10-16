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16.10.2019 13:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Докопали до палеолита

В Брянской области уникальные земли отдали под промышленные разработки
Текст: Ирина Манаева (Брянск)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 233(7991)
"Тенишевские луга" на Брянщине, под которыми найдена крупная стоянка неандертальцев, рискуют превратиться в пустыню - участок близ села Хотылево отдали под добычу песка.
Фото: С.Лидов/ РИА Новости Активисты требуют прекратить разработку карьеров вблизи села Хотылево. Фото: С.Лидов/ РИА Новости
Активисты требуют прекратить разработку карьеров вблизи села Хотылево. Фото: С.Лидов/ РИА Новости

В долине Десны в окрестностях Хотылева ежегодно ведутся научные раскопки. По данным Института археологии Российской академии наук, здесь расположен комплекс памятников среднего палеолита - периода, когда Европу населяли неандертальцы. Недавно возле Хотылева обнаружили святилище, созданное 23 тысячи лет назад. Крупных стоянок такого рода в нашей стране всего две: одна - в Брянской области, другая - в Волгоградской. За селом также найдено более 20 памятников средневековой Руси.

Земли еще называют тенишевскими лугами - по имени князей, чья усадьба расположена в Хотылеве.

Фото: Пресс-служба ДГТУ
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В Брянском государственном университете говорят о биологической ценности этих заливных лугов: на них сохраняются некоторые виды растений, занесенные в Красную книгу области.

Специалисты считают культурно-исторический ландшафт Деснянской долины уникальным. По мнению доктора исторических наук, профессора Евгения Шинакова, комплекс в Хотылеве может претендовать на включение в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

Однако часть земель уже передана бизнесу для промышленной разработки полезных ископаемых. Песчаный карьер появился на месте старой дороги. По обращению хотылевцев ситуацией занялись активисты брянского отделения Народного фронта. В областном департаменте природных ресурсов и экологии им пояснили, что проектная документация согласована по всем нормам, однако в перспективе возле села можно создать особо охраняемую природную территорию регионального значения.

Прямая речь

Дмитрий Нартов, эксперт регионального отделения ОНФ:

- Мы пришли к выводу, что надо установить особый режим использования земель вблизи села Хотылево. После консультаций с научным сообществом внесем эту инициативу в перечень предложений, которые будут переданы губернатору в конце 2019 года. А пока необходимо исключить дальнейшую разработку полезных ископаемых на этой уникальной территории. Региональные власти заверили, что расширять существующий песчаный карьер не будут.

Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область
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