В Калуге обсудили сотрудничество с Беларусью до 2023 года

В Калужской области проходит "Неделя Республики Беларусь". Ярмарка белорусских товаров, выставка сельхозтехники, биржа контактов в Калужской ТПП - это только часть мероприятий, проходящих в эти дни в Калуге.

На заседании рабочей группы по вопросам развития сотрудничества Калужской области и Республики Беларусь обсуждались состояние и перспективы экономического, научно-технического и культурного сотрудничества сторон в рамках межправительственного соглашения, а также новая программа взаимодействия на 2021-2023 годы, сообщили в пресс-службе правительства региона. В частности, первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов предложил белорусским компаниям включиться в дорожное строительство. По его словам, в следующем году регионом запланированы значительные объемы работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Говоря об кооперационных связях между калужскими и белорусскими производителями, Дмитрий Денисов подчеркнул, что "они дают сторонам дополнительные импульсы в развитии и расширяют рынки сбыта".

- В условиях усиления мировой конкуренции сотрудничество регионов становится одним из стратегических приоритетов становления и развития Союзного государства Белоруссии и России. Главы наших стран уделяют этому вопросу большое внимание. Все в конечном итоге делается на местах и конкретными людьми, - отметил в свою очередь председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

Стороны говорили о сложившихся давних хороших отношениях между Калужской областью и Республикой Беларусь в экономике и торговле, сферах науки, образования, здравоохранения и культуры, особо подчеркивая их значительный потенциал. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между ГУ "Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы" и Калужским ЦНТИ - филиалом ФГБУ "РЭА" Минэнерго России. Его цель - содействие развитию взаимовыгодных связей научных и научно-исследовательских организаций сторон, обмен информацией.

Справка "РГ":

По информации министерства экономического развития Калужской области, за период с января по июль 2019 года внешнеторговый оборот Калужской области с Белоруссией составил 94,3 миллиона долларов США, в том числе экспорт - 67,1 миллиона долларов США, импорт - 27,2 миллиона долларов США. Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией за указанный период составила 30,4 процента от товарооборота со странами СНГ.