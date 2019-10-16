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16.10.2019 13:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Главное качество - милосердие"

За костромскими инвалидами будут ухаживать специальные помощницы
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 233(7991)
В Костроме начала работу служба "государственных сиделок", которые помогают тяжелобольным пенсионерам на дому.
Фото: Фонд "Старость в радость" Анна Гусева: Мы проводим обучение, принимаем на работу людей и пенсионного, и предпенсионного возраста. Фото: Фонд "Старость в радость"
Анна Гусева: Мы проводим обучение, принимаем на работу людей и пенсионного, и предпенсионного возраста. Фото: Фонд "Старость в радость"

При поддержке региональных властей благотворительный фонд "Старость в радость" в августе уже взял на обслуживание первых шестерых пенсионеров, которым ежедневно требуется помощь сиделки.

Спрос на услугу оказался настолько высок, что уже в конце сентября фонд объявил о дополнительном наборе на работу помощниц по уходу за одинокими больными людьми на дому. В обязанности сиделок входит приготовление пищи, кормление, санитарно-гигиенический уход, оплата счетов, покупка продуктов и другие дела.

Фото: Администрация Костромской области
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- Костромская область стала первым регионом в России, где стартовал подобный проект. В отличие от социальных работников, которые помогают пожилым людям в рабочие дни, наши сиделки приходят к тяжелобольному человеку ежедневно, включая выходные и праздники, при необходимости - по два-три раза в день. Сейчас мы объявили о дополнительном наборе сотрудников. Предпочтение отдаем людям с опытом ухода. Медицинское образование приветствуется, но оно не обязательно. Мы проводим обучение, принимаем на работу людей и пенсионного, и предпенсионного возраста. Главное - чтобы у них было желание, силы, терпение и милосердие, - рассказала руководитель фонда "Старость в радость" Анна Гусева.

В первую очередь "государственные сиделки" приходят к тем, кто не может сам себя обслуживать, но по разным причинам не согласен переехать в дом престарелых.

Спрос на услугу оказался настолько высок, что благотворительный фонд уже объявил о дополнительном наборе на работу сиделок

Для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и малоимущих инвалидов обслуживание бесплатное, с остальных взимается половина суммы, оставшейся после вычета из пенсии полутора прожиточных минимумов - как правило, это от одной до пяти тысяч рублей в месяц, что намного ниже тех расходов, которые необходимы на оплату труда частных сиделок.

Фото: Наталья Коротченко/РГ
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- Мы работаем с департаментом социальной защиты населения по федеральной программе долговременного ухода за пожилыми, которая входит в нацпроект "Демография". Люди, нуждающиеся в уходе, попадают к нам по направлениям центров социального обслуживания, - поясняют в фонде.

Средства на оплату труда "государственных сиделок" поступают из бюджета. Работая два дня через два с восьми утра до восьми вечера, сиделка зарабатывает 34 тысячи рублей в месяц. Это выше средней зарплаты по региону, которая составляет порядка 27 тысяч рублей в месяц.

Если опыт Костромской области по работе сиделок на дому окажется успешным, его могут распространить и на другие регионы России.

Кстати

Право на "государственную сиделку" имеют не только одинокие инвалиды, но и те, чьи родственники не могут приехать в обеденное время с работы домой, чтобы покормить лежачего больного и сменить ему памперс. Сейчас на обслуживании фонда находится уже 25 человек, которым ежедневно помогают 22 сиделки. Еще около 30 человек стоят на очереди в ожидании "своих помощниц", и каждый день количество заявок увеличивается.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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