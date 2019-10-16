В московском парке "Дружбы" разрешили гулять с собаками

Три площадки для выгула собак появились в парке "Дружбы", расположенном на севере столицы. Об этом рассказали "РГ" в департаменте капремонта Москвы.

По данным департамента, работы проводились в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, общая площадь которой составляет более 40 га.

- В прилегающих к парку районах проживает порядка 23 тысяч человек, многие из них держат дома собак, а гулять с ними выходят в парк, чтобы не мешать остальным посетителям, было принято решение сделать площадки для выгула четвероногих, - пояснили в пресс-службе департамента.

- По периметру всех площадок установлено ограждение, спортивное оборудование для дрессировки и обучения навыкам аджилити, - поясняют в пресс-службе.

Кстати, в парке также закончили ряд работ: рядом с центральной аллеей обустроили круглую площадку с 20 качелями, проложили дорожно-тропиночную сеть, высажены цветы, деревья и кустарники. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения.

Завершить работы по благоустройству парка планируется в текущем году.

Адреса площадок: Флотская улица, 1 - (площадь 350 кв. м), Фестивальная улица, 4Б, - (площадь 220 кв. м). Лавочкина, 32 (площадь 300 кв. м.).