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СМИ: В Москве арестована с поличным актриса из сериала "Солдаты" Юрасова

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    16.10.2019, 13:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса театра, кино и ТВ Ольга Юрасова, известная в первую очередь как "жена прапорщика Шматко" в сериале "Солдаты", была задержана с поличным на краже.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Как передает РЕН ТВ, артистку задержали в одном из столичных фитнес-центров после того, как женщина еще в июне привлекла внимание администрации клуба.

Уточнено: "женой Шматко" заинтересовались из-за участившихся жалоб клиентов на пропажи из шкафчиков.

По информации канала, для того, чтобы "вычислить" злоумышленника, администрация фитнес-центра установили камеры наблюдения. Одна из которых и зафиксировала, как актриса пыталась похитить денежную сумму - около пятидесяти тысяч рублей.

Пятидесятилетняя Юрасова призналась в содеянном. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Ольга Юрасова родилась 22 ноября 1968 года в Ульяновске. В 2002 году окончила ВГИК. Снимается с 2001 года. Машу Шматко в "Солдатах" играла в 2004-2007 годах.

Среди других проектов - "Джек-пот для Золушки", "Глухарь", "Улики", "Свидетели", "Однажды в милиции", "Леди бомж", "Воронины".

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