СМИ: В Москве арестована с поличным актриса из сериала "Солдаты" Юрасова

Российская актриса театра, кино и ТВ Ольга Юрасова, известная в первую очередь как "жена прапорщика Шматко" в сериале "Солдаты", была задержана с поличным на краже.

Как передает РЕН ТВ, артистку задержали в одном из столичных фитнес-центров после того, как женщина еще в июне привлекла внимание администрации клуба.

Уточнено: "женой Шматко" заинтересовались из-за участившихся жалоб клиентов на пропажи из шкафчиков.

По информации канала, для того, чтобы "вычислить" злоумышленника, администрация фитнес-центра установили камеры наблюдения. Одна из которых и зафиксировала, как актриса пыталась похитить денежную сумму - около пятидесяти тысяч рублей.

Пятидесятилетняя Юрасова призналась в содеянном. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Ольга Юрасова родилась 22 ноября 1968 года в Ульяновске. В 2002 году окончила ВГИК. Снимается с 2001 года. Машу Шматко в "Солдатах" играла в 2004-2007 годах.

Среди других проектов - "Джек-пот для Золушки", "Глухарь", "Улики", "Свидетели", "Однажды в милиции", "Леди бомж", "Воронины".