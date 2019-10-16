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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Только без паники

Открылась школа по уходу за тяжелобольными
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 232(7990)
В городской клинической больнице N13 столицы открылась школа по уходу за тяжелобольными пациентами. Занятия ведут специалисты, которые рассказывают москвичам, как в трудную минуту взять себя в руки и сделать все для того, чтобы облегчить участь близкого человека или даже спасти его.
Правильно делать искусственное дыхание в школе учат на специальном манекене. Навык сразу закрепляют на практике. Фото: Александр Корольков/РГ Правильно делать искусственное дыхание в школе учат на специальном манекене. Навык сразу закрепляют на практике. Фото: Александр Корольков/РГ
Правильно делать искусственное дыхание в школе учат на специальном манекене. Навык сразу закрепляют на практике. Фото: Александр Корольков/РГ

Здесь научат готовить диетическое питание, расскажут, как избежать пролежней, организовать в доме безбарьерную среду, и ответят на множество других вопросов. На самом первом занятии речь шла о сохранении жизни при клинической смерти, когда врача рядом еще нет. "До 70% случаев летальных исходов из-за травм и некоторых других острых состояний можно избежать, если до приезда "скорой" правильно оказать первую помощь. Момент клинической смерти, при которой отсутствуют сознание, дыхание и пульс, всех пугает, но важно не паниковать, а действовать", - начал свой урок Альфред Богданов, врач-кардиолог, завотделением неотложной кардиологии больницы N13.

Фото: Василий Ирчинский/РГ
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Как понять, есть ли дыхание? "Прислушаемся, посмотрим, подвижна ли грудная клетка. Пощупаем пульс на сонной артерии. Ничего нет? Звоним в "скорую", сообщая точный адрес и готовность приступить к реанимации". Скорая приезжает в среднем за 12 минут, за это время можно вернуть человека к жизни. Прежде всего нужно освободить проходимость дыхательных путей, запрокинув голову пострадавшего, и лишь после этого приступив к непрямому массажу сердца до тех пор, пока не появятся признаки жизни.

"А если у пострадавшего стоит кардиостимулятор?" - раздается вопрос из зала. В этом случае прибор будет работать, а ориентироваться нужно на пульс. Если его нет, то реанимация выполняется по обычной схеме: глубина продавливания грудной клетки - от 2 до 4 см с частотой - два нажатия в секунду. Через каждые 30 нажатий делаем два "вдоха" искусственной вентиляции легких.

Любовь Леонтьева рассказала, что в школу пришла узнать, как ухаживать за 95-летней мамой, которая еще четыре года назад сломала шейку бедра. "Школа помогает узнать много важных вещей. Например, чтобы измерить давление у мамы, я всегда ее поднимала, а оказывается, точнее показатели у лежащего человека. А еще я воспользуюсь услугами патронажа, о которых раньше не слышала", - призналась она.

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