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16.10.2019 11:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве упростили процедуру оформления российского гражданства для детей

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Если раньше подобную услугу получить можно было лишь в многофункциональном миграционном центре в Сахарове на территории новой Москвы, то теперь получить гражданство России для детей можно во флагманском офисе "Мои документы". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Photoxpress
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Согласно данным портала, во флагманском офисе "Мои документы" в Центральном округе стала доступна услуга оформления российского гражданства для детей в упрощенном порядке. Ей могут воспользоваться семьи, в которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве. Сократилось и время принятия решения - вместо полугода ждать ответа придется всего три месяца.

Отметим, что теперь в двух местах в столице ведется прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. Подобная услуга по-прежнему возможна в многофункциональном миграционном центре в Сахарове, расположенном на Варшавском шоссе, 64 км.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно подать заявление по предварительной записи на портале mos.ru.

Адрес флагманского офиса "Мои документы": Пресненская набережная, 2. Часы работы с 10:00 до 19:00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. И с 11:00 до 20:00 по вторникам и четвергам.

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