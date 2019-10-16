В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Учительница коррекционной школы в Москве стала фигуранткой уголовного дело. Оно возбуждено столичной полицией.

Как сообщает пресс-служба МВД, речь идет о статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратилась мама 11-летнего ученика. Она пожаловалась на "нежелание проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына", которое проявилось в избиении ребенка.

Ранее в соцсетях было распространено видео, на котором учительница толкает и бьет плачущую девочку, которая по какой-то причине не справляется с выполнением учебного задания.

Результатом и стало уголовное дело. В отношении 41-летнего педагога избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.