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16.10.2019 15:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В столичном ЦОДД произошла смена руководства

Текст: Иван Пышечкин
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, который отвечает за исправную работу транспортного комплекса города, дорожных камер, светофоров, а также внедрение новых технических и IT-решений, сменился начальник. Вадима Юрьева на посту сменил ранее занимавший должность замначальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы в аппарате мэра Михаил Кизлык.

В ЦОДД "РГ" рассказали, что Юрьев покинул должность по собственному желанию. В центре он проработал больше пяти лет. Именно он в свое время поддержал создание новой службы "Дорожный патруль", сотрудники которой бесплатно помогают попавшим в дорожные передряги автомобилистам. Они передвигаются по городу на ярко-зеленых пикапах, отчего москвичи прозвали их "зелеными рейнджерами". Также при Юрьеве в Москве стартовал эксперимент по установке уменьшенных дорожных знаков и создавалась платформа ИТС, объединившая разные системы управления дорожным движением. В Москве даже появился новый тип дорожной разметки - вафельная. Она запрещает выезд на загруженные перекрестки.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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На смену ему пришел опытный управленец. Михаил Кизлык в аппарате мэра занимался вопросами транспорта более семи лет. За это время он поучаствовал в подготовке столичной госпрограммы "Развитие транспортной системы", руководил созданием инновационного центра "Безопасный транспорт" и приложения "Помощник Москвы", с помощью которого москвичи могут пожаловаться на нарушение ПДД другими водителями. Кизлык также принимал участие в запуске МЦК и решал вопросы транспортной организации при проведении ЧМ-2018.

Его успехи в работе по развитию транспортной системы отмечали не только столичные, но и федеральные власти. Новый руководитель ЦОДД был награжден Почетной грамотой президента РФ, дважды получал благодарность министра транспорта РФ. Благодарность ему выражал мэр Москвы и столичный дептранс.

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