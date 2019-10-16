Больница в Бурятии получила уникальное для России оборудование

Новейшее медицинское оборудование получила детская республиканская клиническая больница Бурятии. Это компьютерный томограф экспертного уровня нового поколения - первая МРТ-система данной линейки оборудования, установленная в России.

Уникальный для страны аппарат поможет медучреждению, куда ежедневно поступает не менее 150 пациентов, значительно улучшить свою работу. Томограф позволяет проводить исследования быстрее и качественнее.

"На каждом из полученных в ходе сканирования изображений одновременно проявляются костные структуры, кровеносные сосуды и нервы, а также мягкие ткани. По этим снимкам врач может получить точное представление о строении исследуемой области тела и изменениях в ней", - сообщили в минздраве республики.

Еще одним плюсом нового оборудования является то, что в процессе работы затрачивается на 30 процентов меньше электричества, чем при работе с другими томографами.

Новую МРТ-систему для детской больницы приобрели на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках программы материально-технического развития детских медицинских учреждений нацпроекта "Здравоохранение".