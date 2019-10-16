Чиновников Колымы будут штрафовать за неосвоенные средства

Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Юрий Бодяев подписал документ, согласно которому местных чиновников будут наказывать рублем за неосвоенные деньги из федерального бюджета.

"В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Магаданской области, повлекшего возврат средств из бюджета региона в доход федерального бюджета, руководители исполнительных органов государственной власти Магаданской области и руководители государственных предприятий, учреждений Магаданской области несут материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - говорится в указе.

Эта мера, конечно, вынужденная. Например, два года назад Магадан так и не смог потратить субсидию на благоустройство. Из-за этого областную казну оштрафовали за невыполнение объемов.

Тем не менее многие сомневаются, что подобный указ законен. Ведь ранее Верховный суд РФ отменил похожее постановление главы региона, в котором предусматривалась возможность снизить выплаты чиновникам за невыполнение контрольных показателей.

Комментарий

Владимир Климанов, заведующий кафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС:

- Проблема неиспользованных на конец года остатков субсидий и субвенций и их последующего возврата в вышестоящий бюджет действительно существует. Нередко такая ситуация возникает почти объективно, поскольку исполнители просто не успевают "освоить" полученные бюджетные средства за короткий срок, тем более многие субсидии и другие виды трансфертов доводятся поздно в течение финансового года. Но сейчас такая проблема в основном уже снята. На следующий год установка в части жесткого доведения трансфертов и порядков их использования в начале года еще более жесткая со стороны федерального правительства.

Что касается ответственности региональных чиновников не затягивать сроки в освоении субсидий, установка правильная: проволочек здесь не должно быть. Насколько это можно делать через фискальные меры, сказать однозначно нельзя. Безусловно, инструменты, применимые к отдельным чиновникам, должны быть. Но какие именно это должны быть меры, нужно определять в рамках создания новой системы государственного управления.

Подготовила Ольга Бухарова