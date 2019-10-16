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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Деньги за деньги

Чиновников Колымы будут штрафовать за неосвоенные средства
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Магаданская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Юрий Бодяев подписал документ, согласно которому местных чиновников будут наказывать рублем за неосвоенные деньги из федерального бюджета.

"В случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Магаданской области, повлекшего возврат средств из бюджета региона в доход федерального бюджета, руководители исполнительных органов государственной власти Магаданской области и руководители государственных предприятий, учреждений Магаданской области несут материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка", - говорится в указе.

Фото: iStock
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Эта мера, конечно, вынужденная. Например, два года назад Магадан так и не смог потратить субсидию на благоустройство. Из-за этого областную казну оштрафовали за невыполнение объемов.

Тем не менее многие сомневаются, что подобный указ законен. Ведь ранее Верховный суд РФ отменил похожее постановление главы региона, в котором предусматривалась возможность снизить выплаты чиновникам за невыполнение контрольных показателей.

Комментарий

Владимир Климанов, заведующий кафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС:

- Проблема неиспользованных на конец года остатков субсидий и субвенций и их последующего возврата в вышестоящий бюджет действительно существует. Нередко такая ситуация возникает почти объективно, поскольку исполнители просто не успевают "освоить" полученные бюджетные средства за короткий срок, тем более многие субсидии и другие виды трансфертов доводятся поздно в течение финансового года. Но сейчас такая проблема в основном уже снята. На следующий год установка в части жесткого доведения трансфертов и порядков их использования в начале года еще более жесткая со стороны федерального правительства.

Что касается ответственности региональных чиновников не затягивать сроки в освоении субсидий, установка правильная: проволочек здесь не должно быть. Насколько это можно делать через фискальные меры, сказать однозначно нельзя. Безусловно, инструменты, применимые к отдельным чиновникам, должны быть. Но какие именно это должны быть меры, нужно определять в рамках создания новой системы государственного управления.

Подготовила Ольга Бухарова

Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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