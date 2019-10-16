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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине начался суд над экс-свидетелем по делу Хорошавина

Текст: Юлия Гарднер

Сегодня в Южно-Сахалинске началось первое заседание в отношении Вячеслава Горбачева. Об этом ТАСС сообщили в городском суде.

Горбачев ранее был главой секретариата у экс-губернатора островного региона Александра Хорошавина. Сначала он проходил свидетелем по его делу, но затем ему предъявили обвинение. Следствие считает, что Горбачев как минимум пять раз получал взятки в особо крупном размере. Именно он по указке Хорошавина находил предпринимателей, договаривался с ними о взятках и брал их. Полученные деньги хранил дома до момента передачи.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Горбачев просил сделать заседание открытым, но суд отказал.

Напомним, в феврале 2018 года суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу проходили бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин и экс-советник главы региона Андрей Икрамов. Первый получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, второй - девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей. В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

Хорошавин после вынесения приговора изучал материалы второго уголовного дела, фигурантом которого он является, - о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Дело экс-губернатора Сахалинской области
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