Напавший с лопатой на полицейского якутский депутат отделался штрафом

Якутского депутата, избившего лопатой инспектора ДПС на празднике Ысыах в селе Оросу, лишили полномочий и обязали выплатить штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел 22 июня текущего года. Нетрезвый мужчина на глазах у правоохранителей избивал свою сожительницу. Когда полицейские потребовали прекратить это, народный избранник попытался убежать, но инспектор проследовал за ним. Тогда депутат схватил лопату и нанес служителю закона несколько ударов. Тот получил ушибы и ссадины.

Суд признал нарушителя виновным и приговорил к штрафу. А депутатской должности мужчина лишился автоматически после вступления решения в силу. Согласно требованиям Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия депутата прекращаются досрочно, если в его отношении вынесен приговор суда.