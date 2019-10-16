В Якутии два человека погибли в огне

В ночь на вторник в частном доме, расположенном в селе Чапчылган Амгинского района Якутии, произошел пожар. Прибывшие на вызов брандмейстеры после тушения обнаружили тела двух человек.

На место прибыли сотрудники республиканского СУ СК РФ.

"Личность одного из погибших установлена - им оказался проживавший в данном доме мужчина. Личность второго погибшего устанавливается", - сообщает пресс-служба ведомства.

Начата проверка, в рамках которой проведут пожарно-техническую экспертизу. Она прольет свет на причины возгорания. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.