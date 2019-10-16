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16.10.2019 18:57
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению

Текст: Олег Кирьянов

В Восточном (Японском) море стартовали российско-южнокорейские учения, в ходе которых стороны отрабатывают действия по спасению.

Фото: Михаил Патлис/РИА Новости
На Дальнем Востоке началось масштабное военное учение

С российской стороны в маневрах принимает участие патрульный корабль "Маньчжур" (водоизмещение 2695 тонн) береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, с корейской - корабли и вертолеты Службы береговой охраны. Согласно распространенным в СМИ фотоматериалам, сегодня отрабатывалась ситуация, когда на торговом судне вспыхнул пожар, а выпрыгнувших за борт членов экипажа пришлось спасать, задействуя вертолеты.

Отметим, что корабль "Маньчжур" прибыл в южнокорейский порт Сокчхо вчера, 15 октября. В порту для российских моряков была организована торжественная церемония, на которой с корейской стороны присутствовал начальник Регионального управления Службы береговой охраны РК Юн Бён Ду, с российской - начальник Пограничного управления генерал-лейтенант Николай Гусев.

Российско-корейские учения на море продлятся вплоть до 18 октября. За это время будут подведены официальные итоги маневров и подписан протокол о дальнейшем двустороннем сотрудничестве.

В мире Восточная Азия Южная Корея Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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