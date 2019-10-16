Вы видели когда-нибудь "вживую" орден Святого апостола Андрея Первозванного или орден "Победа"? С вероятностью 99,9 процента, нет. Такая возможность появилась. В Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева открылась выставка "За службу и храбрость. Награды России". Уникальное собрание привезли из сокровищницы Музеев Московского Кремля.

Выставка "За службу и храбрость. Награды России" в Приморском государственном объединенном музее имени В. К. Арсеньева будет работать до 21 января 2020 года. Фото: Сергей Тарасов

"РГ" попросила рассказать о наградах куратора выставки, заведующую сектором фалеристики и русского художественного металла XII-XVII веков отдела "Оружейная палата", доктора исторических наук Людмилу Гаврилову.

Людмила Михайловна, что привезла ваша команда во Владивосток?



Людмила Гаврилова: Необычный для нас самих проект. Во-первых, он охватывает большой период с 1698 года по наши дни и три государства - Российскую империю, Советский Союз и Российскую Федерацию. Во-вторых, акцент сделан на ордена - символы героизма нашего народа. В советской системе - это орден Славы, в императорской - Святого Георгия. Многие награды мемориальные - они принадлежали императорам и императрицам, как, например, орден Святого апостола Андрея Первозванного Петра Великого, который никогда ранее не вывозили из Кремля! На выставке его можно сравнить с аналогом, учрежденным в современной России.

Или орден "Победа" маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, который вообще мало кто видел. Это настоящее произведение искусства, украшенное символикой государства, победившего во Второй мировой войне. Им награждали всего 19 раз. Троих - Сталина, Жукова, Василевского - дважды. Пятеро награжденных - иностранцы, среди них генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, маршал Югославии Иосип Броз Тито. Это самая дорогая награда в мире, по редкости сравнимая разве что с Георгием I степени Российской империи, которым были награждены всего 25 человек.

Эти награждения иностранцев были дипломатическим жестом?



Людмила Гаврилова: Практически любая награда - дипломатическая. Когда Петр I учредил орден Андрея Первозванного, среди первых его кавалеров были представители Пруссии, и они - представьте! - орден не носили. Но когда Россия одержала победу под Полтавой, произошло взаимное пожалование орденами российского и европейских монархов, выступивших союзниками в этой войне, все переменилось. Чем сильнее становилась Россия, тем больше почитались ее награды.

В 1813 году после победы над Наполеоном принц-регент Британии, будущий король Георг IV наградил императора Александра I, наверное, самым аристократическим орденом Подвязки. В ответ российский монарх пожаловал, не мог не сделать это, орден Андрея Первозванного. Европейского коллегу Александр не слишком любил и дал ему знак, ленту и звезду без орденской цепи. А высшие ордена всегда были на цепи, украшенной драгоценными камнями и надевавшейся по торжественным случаям. И полетели письма британских дипломатов к Александру. Они даже намекали на возможность решения важных вопросов в обмен на цепь. Российский император сдался только через несколько лет.

Чем сильнее становилась Россия, тем больше почитались ее награды

Желанной наградой был орден Святого великомученика и победоносца Георгия. В статуте ордена было прописано, что он вручается вне происхождения за личные военные заслуги. К слову, оригинал статута, подписанный Екатериной Второй 250 лет назад, мы впервые переиздали и тоже представили здесь, во Владивостоке.

Георгий - единственный орден, за который не нужно было платить взносы. Кавалеры остальных орденов вносили определенные суммы, которые шли на благотворительность. На эти деньги, например, содержали госпитали.

В 2000 году орден Святого Георгия стал высшей военной наградой Российской Федерации. Что это значит с точки зрения историка, исследователя?



Людмила Гаврилова: Почему мы собрали такую необычную по концепции выставку? Чтобы люди могли увидеть преемственность в наградах. После революции началось отторжение всего, что было связано с Российской империей. Стали создавать ордена с пролетарской символикой: серп и молот, красная звезда, золотые колосья… Она тоже очень интересная, но было отринуто славное прошлое. А ведь многие советские полководцы были награждены Георгиевскими крестами в Первую мировую войну.

В разгар Великой Отечественной войны Сталин понимает: мобилизовать на борьбу не только коммунистов, но и весь народ можно, обратившись к героической истории. Возвращается георгиевская лента, а военачальникам, награжденным Георгиевскими крестами, разрешается носить их вместе с советскими орденами. Создаются посвященные великим русским полководцам ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского, для морских офицеров - Нахимова, Ушакова. В их изготовлении используются платина, золото, искусственные рубины.

В последние годы войны появляется орден "Победа". В отличие от других он создавался не на Монетном дворе, а в ювелирной мастерской. На нем 174 бриллианта одинаковой каратности, которые подбирались в Гохране, где находились демонтированные ценности царской семьи, и вполне возможно, часть драгоценных камней когда-то украшала ордена Российской империи. При создании ордена рассматривалось много эскизов, но в итоге Сталин утвердил Спасскую башню - символ многовековой истории государства, уже увенчанный красной звездой.

На выставке представлен учрежденный в 1944 году орден "Мать-героиня". Его давали женщинам, которые родили и вырастили достойными людьми десять детей. Это был очень правильный, соответствующий времени орден. Рядом можно увидеть его современный аналог - орден Родительской славы, и он тоже очень актуален. Но для его получения нужно воспитывать уже не десять детей, а меньше, и среди них могут быть приемные. Каждый период истории государства диктует свои правила.

Мы очень надеемся, что люди, которые придут на выставку, вспомнят собственных предков и их награды.

Комментарий

Виктор Шалай, директор Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева:

- Принимать такие выставки - важная социальная миссия. Не у всех есть возможность побывать в столичных музеях, к тому же вероятность увидеть именно эти экспонаты в Москве очень мала. Для приморцев отбирают коллекции, включая многие вещи из запасников. В прошлом году после первой выставки Музеев Московского Кремля встал вопрос - какая следующая. Нам показалось, что в силу специфики Владивостока, его причастности к эпизодам российской военной истории экспозиция орденов должна вызвать огромный интерес. Один из ее разделов - "Некоторые из героев Дальнего Востока" - рассказывает о кавалерах орденов Российской империи и Советского Союза, живших здесь. Эта ниточка, которую мы протягиваем от большого музея большой страны к нашему краю.