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16.10.2019 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье раненные рыбаками из КНДР пограничники вернулись на службу

Текст: Ольга Журман

Выписались из госпиталя и вернулись к работе четверо пограничников, на которых напали рыбаки из КНДР при задержании северо-корейских рыболовных шхун. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
Задержанные в Японском море браконьеры из КНДР доставлены в Находку

Входившие в досмотровую группу пограничники были доставлены в госпиталь медико-санитарной части ФСБ по Приморскому краю 18 сентября, 11 октября были выписаны.

17 сентября текущего года в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление.

Позже один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 рыбак-браконьер.

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