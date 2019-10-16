В Приморье раненные рыбаками из КНДР пограничники вернулись на службу

Выписались из госпиталя и вернулись к работе четверо пограничников, на которых напали рыбаки из КНДР при задержании северо-корейских рыболовных шхун. Об этом сообщает РИА Новости.

Входившие в досмотровую группу пограничники были доставлены в госпиталь медико-санитарной части ФСБ по Приморскому краю 18 сентября, 11 октября были выписаны.

17 сентября текущего года в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление.

Позже один из нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 рыбак-браконьер.