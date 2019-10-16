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16.10.2019 05:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье задержали группу браконьеров во время охоты

Текст: Дина Непомнящая

Группу людей, занимавшихся в районе села Федосьевка Приморского края браконьерской охотой, задержали сотрудники центра "Амурский тигр" и службы охотничьего надзора. Злоумышленники буквально не оставляли животным шанса скрыться, применяя для их поиска тепловизоры и ослепляя их с помощью мощных прожекторов, сообщается на сайте центра.

Браконьеров выслеживали около двух месяцев. Инспектор спецгруппы центра "Амурский тигр" и КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" Приморья Александр Чебанюк узнал об их деятельности и начал проверку. Вскоре информация подтвердилась.

У браконьеров на Колыме изъяли больше пяти тонн красной икры

Наконец, стал точно известен день, когда на территорию угодий, куда не выдаются разрешительные документы на охоту, заедет вездеход. Инспекторы прибыли на место и действительно обнаружили след транспортного средства. Двигаясь по нему, они настигли группу браконьеров. Злоумышленников было четверо: водитель вездехода, один человек, который "светил" прожектором и еще двое мужчин, отстреливавших зверей. Они пытались скрыться, но всех их задержали.

Прибывшие на место полицейские изъяли у нарушителей мясо предположительно девяти разделанных туш косуль (точное количество убитых животных определят эксперты), два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы к ним, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыбу.

 - Набор изъятого и размах деятельности граждан, говорит о том, что для них это был не случайный выезд, а системный "промысел". Наличие дорогих оптических прицелов зарубежного производства и тепловизоров, а также сам способ охоты с применением вездехода, свидетельствует о том, что люди занимались преступным деянием не из чувства голода, - отметил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной охоте (статья 258 УК РФ). Если его заведут и вина граждан будет доказана, им грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, они будут обязаны возместить внушительную сумму за нанесенный ущерб природе.

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