Как в Минске ловят безбилетников?

В Минске начали по-новому ловить "зайцев" в общественном транспорте. Если раньше контролер заходил в салон автобуса или троллейбуса лишь на остановке, то теперь он может с помощью специального жезла остановить транспорт в любой точке маршрута во время движения. Наш вопрос российским читателям: а как бы вы решили проблему безбилетников?

Василий Гуслянников, в начале 90-х - президент Мордовии:

- Мое мнение - надо сделать общественный транспорт бесплатным для всех. Деньги на это есть - федеральный бюджет РФ в последние годы профицитный. А затраты на всех этих контролеров, билетеров, печать билетов и прочие расходы - а это огромные деньги в масштабах страны! - предусмотреть в бюджете как компенсацию транспортным организациям. Это было бы правильно не только с позиций социальной справедливости - ведь общественным транспортом пользуются небогатые слои населения, но и с чисто экономической точки зрения. Почему в Саранске давно нет контролеров? Потому что они себя не окупают. В Москве эту проблему решают иначе - автоматы, турникеты. Но если посчитать - а сколько стоят эти автоматы и их обслуживание?

Алексей Трофимов, студент Казанского госуниверситета:

- В Казани в любом общественном транспорте есть свой кондуктор. Но и в этих условиях можно проехать бесплатно. Когда автобус переполнен, делаешь вид, что ты уже оплатил проезд, и кондуктор проходит мимо тебя. В редких случаях они сами предлагают заплатить за проезд меньше 27 рублей, складывая денежку, по всей видимости, себе в карман. Или "по льготной" цене продают вчерашние билеты. С недавнего времени в Казани можно оплатить проезд с помощью банковской карты, на квитке печатается время покупки. И ушлые кондукторы, видимо, собирают по салону такие вот оставленные пассажирами талончики и еще раз продают их.

Галина Кузнецова, пенсионерка, Екатеринбург:

- Я считаю, что не надо проверять, оплачен ли проезд. Кто ездил с билетом, тот так и будет ездить. А кто катался "зайцем", тот и дальше будет обманывать контролеров. Сама я всегда покупаю месячную транспортную карту. Но в молодости тоже жульничала, пока меня муж не пристыдил.

Любовь Шрамко, сотрудник министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

- Проблему "зайцев" надо решать, только работая с обществом. Нужно, чтобы люди осознали, что не платить за проезд - стыдно. Ситуация с курением начала меняться тогда, когда началась кампания по борьбе с ним. Сейчас уже многие люди стали скрывать, что курят. Так что проблема "в голове". У нас часто просят, поставьте знак, чтобы водители не разгонялись, не нарушали. Тут хоть всю дорогу "укрась", если водителям не стыдно нарушать. Так что нужна грамотная пиар-кампания, тогда и "зайцев" не будет.