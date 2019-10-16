Внутренний туризм в последние годы активно развивается, гражданам стала интересна собственная страна, есть платежеспособный спрос. И вроде бы в ПФО все неплохо - округ уверенно входит в тройку лидеров по России, его посещают в год порядка 2,5 миллиона человек, что составляет 10 процентов общего объема внутреннего туризма в стране.

Только вот деньги оседают в основном в крупных городах, в лучшем случае - в агломерациях. И не потому, что тут есть на что подивиться в отличие от глубинки. Дело в неразвитости инфраструктуры гостеприимства.

- Возьмем для примера северные районы Нижегородской области. В каждом - по уникальному музею с интереснейшей экспозицией, есть образцы старинной архитектуры, включая церковную. Но ехать туда три-четыре часа, значит, нужна как минимум одна стоянка: поесть-попить, размяться, в туалет сходить. А негде! По дороге в лучшем случае один пункт питания, но там все заточено под вкусы и потребности дальнобойщиков. Кроме того, нужно быстро накормить 40-45 человек - целый автобус. Однодневная экскурсия не имеет смысла, восемь часов только на дорогу туда-обратно уйдет. Значит, нужно переночевать, поужинать, позавтракать. Снова негде. Кроме впечатлений хорошо бы с собой сувениры увезти. Их тоже нет. Вот так и не доходят до районов деньги туристов, - делится наболевшим помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области.

Примерно такая же ситуация в ряде национальных республик, как и в областях ПФО. Скажем, по Кировской области можно проехать не один десяток километров, не встретив не то что кафе - мангала придорожного.

Еще есть речной туризм по Волге, Оке, Каме. Но опять-таки все туристы и их деньги достаются прибрежным поселениям, углубиться на 5-10 километров от берега нет времени, теплоход ждать не будет. Да и на берегу дольше часа-полутора во многих местах задерживаться смысла нет, потому что нечего туристам предложить. Достойно и похвально, что в регионах ПФО готовы развивать турбазы, включая горнолыжные, санатории и пансионаты. Но это другая туристская ниша.

Получается замкнутый круг: туристы не едут, потому что нет соответствующей инфраструктуры, а ее никто не создает, потому что нет туристов. Возможно, выход - во взаимодействии государства и бизнеса, включая малый и даже мельчайший. Государство выступает в качестве стратегического инвестора, а бизнес реализует открывающиеся возможности. Хороший тому пример - Дивеево в Нижегородской области. Здесь в начале двухтысячных тогдашний полпред президента в ПФО начал привлекать инвестиции в благоустройство пространства, окружающего знаменитый монастырь, и годы спустя тут есть и где остановиться в любое время года (от гостиниц самого разного уровня комфорта до квартир посуточно, за 300-1500 рублей в зависимости от "крутизны" жилья), и где голод-жажду утолить, отдохнуть. А местные жители развернули вполне доходную торговлю, вплоть до мелочей вроде пустой посуды для желающих посетить родник батюшки Серафима.

Туристическо-паломнический кластер Арзамас-Дивеево-Саров создается усилиями региональной и федеральной властей с софинансированием. И основная масса денег вкладывается в инфраструктуру, будь то модернизация аэропорта в Сарове или строительство новых дорожных объездов и развязок. Нет сомнений, что все доступные места вдоль дорог или же в самих городах будут освоены бизнесом, готовым радушно распахнуть объятия для дорогих во всех смыслах гостей.

Вероятно, для других регионов создать сразу туристический кластер - непосильная задача. Невозможно это сделать сразу, главное, создать приемлемые условия, а турист подтянется. Хотя бы потому, что и туркомпании сейчас ищут новые места и турпродукты.

Тем временем

9 октября в Нижнем Новгороде прошла презентация концепции межмуниципального туристического кластера "Поветлужье", объединяющего северные районы Нижегородской области, по территории которых пролегает русло одной из самых чистых российских рек - Ветлуги. Представлены проекты нескольких межмуниципальных маршрутов, разработанных на основе научных исследований. Маршруты являются своеобразным конструктором, на основе которого можно создавать турпродукты для различной целевой аудитории.