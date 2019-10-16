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16.10.2019 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Накормить, напоить и спать уложить

Главное препятствие для развития туризма - отсутствие инфраструктуры гостеприимства
Текст: Константин Барановский (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 231(7989)
Внутренний туризм в последние годы активно развивается, гражданам стала интересна собственная страна, есть платежеспособный спрос. И вроде бы в ПФО все неплохо - округ уверенно входит в тройку лидеров по России, его посещают в год порядка 2,5 миллиона человек, что составляет 10 процентов общего объема внутреннего туризма в стране.

Только вот деньги оседают в основном в крупных городах, в лучшем случае - в агломерациях. И не потому, что тут есть на что подивиться в отличие от глубинки. Дело в неразвитости инфраструктуры гостеприимства.

Фото: Пресс-служба проекта "Посети Дагестан"
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- Возьмем для примера северные районы Нижегородской области. В каждом - по уникальному музею с интереснейшей экспозицией, есть образцы старинной архитектуры, включая церковную. Но ехать туда три-четыре часа, значит, нужна как минимум одна стоянка: поесть-попить, размяться, в туалет сходить. А негде! По дороге в лучшем случае один пункт питания, но там все заточено под вкусы и потребности дальнобойщиков. Кроме того, нужно быстро накормить 40-45 человек - целый автобус. Однодневная экскурсия не имеет смысла, восемь часов только на дорогу туда-обратно уйдет. Значит, нужно переночевать, поужинать, позавтракать. Снова негде. Кроме впечатлений хорошо бы с собой сувениры увезти. Их тоже нет. Вот так и не доходят до районов деньги туристов, - делится наболевшим помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области.

Примерно такая же ситуация в ряде национальных республик, как и в областях ПФО. Скажем, по Кировской области можно проехать не один десяток километров, не встретив не то что кафе - мангала придорожного.

Еще есть речной туризм по Волге, Оке, Каме. Но опять-таки все туристы и их деньги достаются прибрежным поселениям, углубиться на 5-10 километров от берега нет времени, теплоход ждать не будет. Да и на берегу дольше часа-полутора во многих местах задерживаться смысла нет, потому что нечего туристам предложить. Достойно и похвально, что в регионах ПФО готовы развивать турбазы, включая горнолыжные, санатории и пансионаты. Но это другая туристская ниша.

Фото: Александр Мелешенко
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Получается замкнутый круг: туристы не едут, потому что нет соответствующей инфраструктуры, а ее никто не создает, потому что нет туристов. Возможно, выход - во взаимодействии государства и бизнеса, включая малый и даже мельчайший. Государство выступает в качестве стратегического инвестора, а бизнес реализует открывающиеся возможности. Хороший тому пример - Дивеево в Нижегородской области. Здесь в начале двухтысячных тогдашний полпред президента в ПФО начал привлекать инвестиции в благоустройство пространства, окружающего знаменитый монастырь, и годы спустя тут есть и где остановиться в любое время года (от гостиниц самого разного уровня комфорта до квартир посуточно, за 300-1500 рублей в зависимости от "крутизны" жилья), и где голод-жажду утолить, отдохнуть. А местные жители развернули вполне доходную торговлю, вплоть до мелочей вроде пустой посуды для желающих посетить родник батюшки Серафима.

Туристическо-паломнический кластер Арзамас-Дивеево-Саров создается усилиями региональной и федеральной властей с софинансированием. И основная масса денег вкладывается в инфраструктуру, будь то модернизация аэропорта в Сарове или строительство новых дорожных объездов и развязок. Нет сомнений, что все доступные места вдоль дорог или же в самих городах будут освоены бизнесом, готовым радушно распахнуть объятия для дорогих во всех смыслах гостей.

Вероятно, для других регионов создать сразу туристический кластер - непосильная задача. Невозможно это сделать сразу, главное, создать приемлемые условия, а турист подтянется. Хотя бы потому, что и туркомпании сейчас ищут новые места и турпродукты.

Тем временем

9 октября в Нижнем Новгороде прошла презентация концепции межмуниципального туристического кластера "Поветлужье", объединяющего северные районы Нижегородской области, по территории которых пролегает русло одной из самых чистых российских рек - Ветлуги. Представлены проекты нескольких межмуниципальных маршрутов, разработанных на основе научных исследований. Маршруты являются своеобразным конструктором, на основе которого можно создавать турпродукты для различной целевой аудитории.

Юрий Кудряшов

Экономика Туризм Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Развитие туризма в России
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