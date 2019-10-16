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16.10.2019 08:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами на хлеб

Текст: Ольга Игнатова
Самый дешевый хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самый дорогой - в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на аналитику IT-компании "Эвотор", которая входит в структуру Сбербанка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита крупных городов России. За год - с сентября 2018 по сентябрь 2019 года - больше всего подорожал ржаной хлеб: на 20 процентов, до 36 рублей. Стоимость "Дарницкого" выросла на восемь процентов, до 26 рублей. "Нарезной" батон и "Бородинский" хлеб подорожали на семь процентов, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились - на четыре процента, до 27 рублей.

Фото: iStock
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Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей. При этом минимальная цена ржаной буханки всего восемь рублей, а максимальная - 198 рублей. Самый дешевый ржаной можно купить в Нижнем Новгороде (за 21 рубль) и Перми (за 23 рубля), чуть дороже - в Воронеже (за 26 рублей) и Петербурге (за 31 рубль). Дороже всего ржаной хлеб стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей).

Средняя цена белого батона - 29 рублей: самая высокая - в Воронеже (40 рублей) и Петербурге (37 рублей), самая низкая - в Перми и Нижнем Новгороде (25-26 рублей). В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре "Нарезной" батон в среднем стоит 29 рублей. "Бородинский" хлеб можно приобрести в среднем за 33 рубля. Самый дешевый "Бородинский" в Перми (23 рубля), а самый дорогой - в Петербурге (57 рублей). В Москве такой черный хлеб стоит 44 рубля.

Фото: iStock
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Пшеничный хлеб оценивается в среднем в 27 рублей, при этом самый дорогой стоит 180 рублей. Дороже всего пшеничный хлеб в Волгограде и Самаре (28 рублей), в Ростове-на-Дону и Воронеже (30 и 34 рубля), в Петербурге и Москве (38 и 40) рублей. Самый дешевый - в Перми и Новосибирске (22 и 24 рубля). Средняя цена на "Дарницкий" хлеб - 26 рублей, минимальная и максимальная - восемь и 180 рублей. Недорого такой хлеб продается в Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже (17-18 рублей). Дорогой "Дарницкий" оказался в Москве (27 рублей) и Петербурге (36 рублей).

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